Τέλος η Alissa White-Gluz από τους Arch Enemy, κυκλοφόρησε νέο single με το νέο της project

Σε ένα σύντομο μήνυμα στα social media, η μπάντα ευχαρίστησε την Alissa «για τον χρόνο και τη μουσική που μοιραστήκαμε» και πρόσθεσε: «Όπου υπάρχει ένα τέλος, υπάρχει και μια αρχή. Τα λέμε το 2026»

Αυτή θα είναι και η τρίτη φορά που οι Arch Enemy βρίσκονται σε αναζήτηση για frontman/woman. O Johan Liiva, ο πρώτος τους τραγουδιστής παρέμεινε από το 1995 μέχρι και το 2000, με 3 δίσκους στο δυναμικό του (Black Earth, Stigmata, Burning Bridges) με την Angela Gossow να τον αντικαθιστά ως το νέο "πρόσωπο" της μπάντας.

Η Alissa White-Gluz ανέλαβε τα φωνητικά το 2014, αντικαθιστώντας την Angela Gossow, η οποία με τη σειρά της ανέλαβε θέση manager. H Alissa, γνωστή από τη συμμετοχή της στους Καναδούς metalcore/melodic death metallers The Agonist, έφερε έναν νέο αέρα στο συγκρότημα, με μια μεγαλύτερη έμφαση προς το mainstream metal κοινό, και μια σχετική απομάκρυνση από τις extreme καταβολές τους. Αυτό βοήθησε φυσικά στην εξύψωση των Arch Enemy σε μια από τις δημοφιλέστερες metal μπάντες αυτή τη στιγμή.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης της Alissa έχει ήδη ξεσηκώσει συζητήσεις για το ποι@ θα αναλάβει τα φωνητικά στο επόμενο κεφάλαιο των Arch Enemy. Η μέχρι στιγμής επιφυλακτική διατύπωση (“Τα λέμε το 2026”) αφήνει ανοιχτό το ερώτημα.

Λίγα μόλις λεπτά μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της από τους Arch Enemy, η Alissa White-Gluz επέστρεψε άμεσα με νέο προσωπικό υλικό, παρουσιάζοντας το single “The Room Where She Died”, κάτι που τουλάχιστον καλύπτει το ερώτημα της εξόδου κατά κάποιον τρόπο. Μπορείτε να ακούσετε το κομμάτι εδώ :