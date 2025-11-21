Rob Zombie: Πρεμιέρα στο σκοτάδι... Έρχεται νέο video για το "Heathen Days"

Ο Rob Zombie επιστρέφει και το κάνει με τον μόνο τρόπο που ξέρει: με θόρυβο, με μπόλικη τρομακτική θεατρικότητα και απολαυστική υπερβολή. Ο πολυπλατινένιος εμβληματικός εκπρόσωπος του alternative metal κυκλοφόρησε το "Heathen Days", το δεύτερο single από το επερχόμενο άλμπουμ του The Great Satan, και φυσικά δεν αρκέστηκε μόνο στον ήχο, έπιασε ξανά την κάμερα για να σκηνοθετήσει (όπως μόνο αυτός ξέρει) το συνοδευτικό βίντεο που θα κάνει πρεμιέρα σε μερικές ώρες, αλλά το κομμάτι ήδη έχει ακουστεί. Ανυπομονούμε, μιας και το (ηχητικό) σκηνικό μας πάει πίσω στις καλές μέρες του industrial metal των Ministry.

Το "Heathen Days" είναι το δεύτερο δείγμα από τον νέο δίσκο που έρχεται στις 27 Φεβρουαρίου μέσω της Nuclear Blast. Το πρώτο single, "Punks And Demons", άνοιξε τον χορό της νέας εποχής Zombie τον προηγούμενο μήνα, δίνοντας ένα πρώτο γεύμα από το τι ετοιμάζει ο μαιτρ της μεταλλικής γροτέσκ αισθητικής.

Οι ηχογραφήσεις του άλμπουμ (το οποίο θα περιλαμβάνει 15 κομμάτια) έγιναν για ακόμη μία φορά με τον παραγωγό Zeuss (Shadows Fall, Hatebreed), έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Zombie τα τελευταία χρόνια. Αν το "Heathen Days" είναι μια κάποια ένδειξη, το "The Great Satan" αναμένεται να είναι ένας ακόμη εκρηκτικός και κινηματογραφικός δίσκος, γεμάτος από την signature μανία που τον καθιέρωσε.