Οι Geese βάζουν φωτιά στο "From The Basement"

Οι Geese μπαίνουν στο θρυλικό «υπόγειο» του Nigel Godrich για μια νέα session που τιμά την ωμή ειλικρίνεια του "From The Basement".

Geese
Οι Geese επιστρέφουν με ένα νέο session για το θρυλικό "From The Basement", την εμβληματική σειρά του Nigel Godrich, του ανθρώπου που ξέρει καλύτερα από τον καθένα πώς να συλλαμβάνει μια μπάντα την ώρα που φλέγεται, χωρίς φίλτρα και χωρίς «σκηνοθεσία». Μαζί με τους James Chads και John Woollcombe, ο Godrich φέρνει τους Geese σε ένα δωμάτιο όπου η μουσική δεν ποζάρει, απλώς συμβαίνει.

Η σειρά "From The Basement", που ξεκίνησε το 2006 εμπνευσμένη από το εμβληματικά και (σήμερα) καλτ τηλεοπτικό πρόγραμμα των 70s "The Old Grey Whistle Test", χτίστηκε πάνω σε μια ιδέα τόσο απλή όσο και σπάνια σήμερα: να βλέπεις τους μουσικούς όπως είναι, με τα λάθη, τις κορυφώσεις, τη στιγμή. Όπως το είχε πει ο ίδιος ο Godrich, ήταν ντροπή που δεν υπήρχε πια κάτι που να αποτυπώνει την αλήθεια μιας μπάντας χωρίς τον καθρέφτη του marketing.

Στο παρελθόν, το "From The Basement" φιλοξένησε μερικές από τις πιο δυνατές ζωντανές εμφανίσεις των Radiohead, Idles, Beck, The White Stripes, Sonic Youth, The Fall, Fleet Foxes, PJ Harvey και τόσων άλλων. Τώρα, οι Geese μπαίνουν στο ίδιο «υπόγειο», εκεί όπου η μουσική γίνεται ξανά τούβλα και σκόνη, ένα μέρος όπου η αλήθεια δεν είναι σλόγκαν αλλά ήχος. Απολαύστε τους. 

 

 

