Η επιστροφή των Spice Girls που αργεί τόσο, κι έχει γίνει pop αστικός μύθος

Γιορτές έρχονται, ας ελαφρύνουμε λίγο το κλίμας μια και κάπου ανάμεσα σε 25 χρόνια νοσταλγίας, 200 διαφορετικά κύματα κουτσομπολιών και 5 διαφορετικές εκδοχές του «θα δούμε, κορίτσια», οι Spice Girls μοιάζουν να έχουν γίνει το μουσικό ισοδύναμο του Κόμη Δράκουλα: όλοι μιλούν για την επιστροφή τους, κανείς δεν τις έχει δει πραγματικά.

Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που ένα μέλος της παρέας εμφανίζεται κάπου, το ίντερνετ ανάβει σαν σπασμένο φωτάκι χριστουγεννιάτικου δέντρου. Μαζεύτηκαν στα γενέθλια της Victoria; «REUNION!». Είπε η Mel B ότι ίσως πάνε στο Glastonbury; «REUNION!!». Τραγούδησε η Emma το "2 Become 1" σε χριστουγεννιάτικη έκδοση; «REUNION!!!». Κάποια πέρασε από το Good Morning America; «ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ SPICE GIRLS!!!».

Προφανώς, τα κορίτσια κρατούν το πιο μακροχρόνιο tease όλων των εποχών, τύφλα να ’χει ο Banksy, που κρύβει το πρόσωπό του. Και φυσικά πάντα υπάρχει η Mel B, που κάθε τόσο αφήνει μια φράση τύπου «είμαι πάντα έτοιμη» λες και μιλάει για αγώνα paintball Σαββατοκύριακου, όχι για την πιο θρυλική ποπ επανασύνδεση των 90s.

Η Geri λέει «θα γίνει κάτι», η Mel C δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα», και εμείς (οι καημένοι) περιμένουμε έξω από την πόρτα του 2026 που θα αρχίσει να μοιράζει δωρεάν nostalgia δωράκια.

Αν τελικά γίνει η επανένωση; Θα είναι τόσο ιστορική που το Glastonbury πιθανότατα θα χρειαστεί ξεχωριστή έξοδο κινδύνου μόνο για τον ενθουσιασμό μας. Αν δεν γίνει; Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος... Τουλάχιστον θα έχουμε νέες φήμες για τα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι το 2029, οπότε και θα ξαναγράψουμε ακριβώς το ίδιο κείμενο.

Με λίγα λόγια: Η φιλία ποτέ δεν πεθαίνει. Όπως και τα teasers, παιδιά… Ούτε αυτά τελειώνουν ποτέ.