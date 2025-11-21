Πληροφορίες

Η επιστροφή των Spice Girls που αργεί τόσο, κι έχει γίνει pop αστικός μύθος

Φήμες, υπονοούμενα, γενέθλια, τηλεοπτικές εμφανίσεις και μια Mel B που δηλώνει «πάντα έτοιμη».

Spice Girls
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Γιορτές έρχονται, ας ελαφρύνουμε λίγο το κλίμας μια και κάπου ανάμεσα σε 25 χρόνια νοσταλγίας, 200 διαφορετικά κύματα κουτσομπολιών και 5 διαφορετικές εκδοχές του «θα δούμε, κορίτσια», οι Spice Girls μοιάζουν να έχουν γίνει το μουσικό ισοδύναμο του Κόμη Δράκουλα: όλοι μιλούν για την επιστροφή τους, κανείς δεν τις έχει δει πραγματικά.

Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που ένα μέλος της παρέας εμφανίζεται κάπου, το ίντερνετ ανάβει σαν σπασμένο φωτάκι χριστουγεννιάτικου δέντρου. Μαζεύτηκαν στα γενέθλια της Victoria; «REUNION!». Είπε η Mel B ότι ίσως πάνε στο Glastonbury; «REUNION!!». Τραγούδησε η Emma το "2 Become 1" σε χριστουγεννιάτικη έκδοση; «REUNION!!!». Κάποια πέρασε από το Good Morning America; «ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ SPICE GIRLS!!!».

Προφανώς, τα κορίτσια κρατούν το πιο μακροχρόνιο tease όλων των εποχών, τύφλα να ’χει ο Banksy, που κρύβει το πρόσωπό του. Και φυσικά πάντα υπάρχει η Mel B, που κάθε τόσο αφήνει μια φράση τύπου «είμαι πάντα έτοιμη» λες και μιλάει για αγώνα paintball Σαββατοκύριακου, όχι για την πιο θρυλική ποπ επανασύνδεση των 90s.

Η Geri λέει «θα γίνει κάτι», η Mel C δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα», και εμείς (οι καημένοι) περιμένουμε έξω από την πόρτα του 2026 που θα αρχίσει να μοιράζει δωρεάν nostalgia δωράκια.

Αν τελικά γίνει η επανένωση; Θα είναι τόσο ιστορική που το Glastonbury πιθανότατα θα χρειαστεί ξεχωριστή έξοδο κινδύνου μόνο για τον ενθουσιασμό μας. Αν δεν γίνει; Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος... Τουλάχιστον θα έχουμε νέες φήμες για τα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι το 2029, οπότε και θα ξαναγράψουμε ακριβώς το ίδιο κείμενο.

Με λίγα λόγια: Η φιλία ποτέ δεν πεθαίνει. Όπως και τα teasers, παιδιά… Ούτε αυτά τελειώνουν ποτέ. 

 

 

 

