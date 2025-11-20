Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός μπασίστας Gary "Mani" Mounfield στα 63 του

Ο θάνατος του Gary "Mani" Mounfield επιβεβαιώθηκε: ο θρυλικός μπασίστας έφυγε δυστυχώς από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε ο αδελφός του, Greg Mounfield, μέσω social media, ενώ τα μηνύματα αποχαιρετισμού κατακλύζουν το διαδίκτυο από πρώην συνεργάτες και φίλους του, ανάμεσά τους ο Ian Brown και πολλές ακόμη προσωπικότητες της μουσικής σκηνής.

Ο Mani υπήρξε ο καθοριστικός, εμβληματικός μπασίστας των Stone Roses και στη συνέχεια επί χρόνια μέλος των Primal Scream. Οι χαρακτηριστικές, groovy και έντονα ρυθμικές μπασογραμμές του υπήρξαν θεμέλιο του ήχου της Madchester σκηνής και η συμβολή του στη μουσική είναι τεράστια.

Τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα μουσικοί και φίλοι του, όπως ο Ian Brown από τους Stone Roses, ο Ian McCullogh των Echo & The Bunnymen, ο Liam Gallagher των Oasis και ο Tim Burgess των The Charlatans.

Ο θάνατός του έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την απώλεια της συζύγου του, Imelda, που πέθανε από καρκίνο τον Νοέμβριο του 2023. Ο Mani αφήνει πίσω του τους δίδυμους γιους του, Gene Clark και George Christopher, ηλικίας 12 ετών. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους αμέτρητους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Η μουσική κληρονομιά του Gary "Mani" Mounfield

The Stone Roses (1987–1996, 2011–2017):

Ο Mani εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1987, ολοκληρώνοντας την κλασική σύνθεση με τους Ian Brown, John Squire και Alan "Reni" Wren.

Primal Scream (1996–2011):

Μετά τη διάλυση των Stone Roses το 1996, ο Mani μπήκε στους Primal Scream ως πλήρες μέλος μέχρι να αποχωρήσει για την επανένωση των Roses. Συμμετείχε σε άλμπουμ όπως το Vanishing Point (1997) και το XTRMNTR (2000).

Άλλα πρότζεκτ:

Ήταν επίσης μέλος του σύντομης ζωής supergroup Freebass, μαζί με τον Andy Rourke (The Smiths) και τον Peter Hook (Joy Division/New Order).