O Alan Vega ξανά στο φως: Η Sacred Bones επανεκδίδει τα πρώτα solo αριστουργήματά του

H Sacred Bones και το Vega Vault Project ανακοίνωσαν την επανέκδοση των δύο πρώτων solo δίσκων του αείμνηστου Alan Vega, συνιδρυτή των θρυλικών Suicide. Τα Alan Vega (1980) και Collision Drive (1981) επιστρέφουν πλήρως remastered από τις αρχικές ταινίες και θα κυκλοφορήσουν στις 23 Ιανουαρίου σε LP, 8-track και για πρώτη φορά στην ιστορία τους, σε ψηφιακές πλατφόρμες streaming. Παράλληλα, θα κυκλοφορήσει και μια deluxe διπλή έκδοση (2xLP) του ντεμπούτου, με ακυκλοφόρητα demos, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη δημιουργική διαδικασία του Vega.

Από σήμερα είναι διαθέσιμα δύο κομμάτια: το "Ice Drummer", με νέο music video σε σκηνοθεσία του Douglas Hart (ο πρώτος μπασίστας των The Jesus and Mary Chain), και το "Outlaw", που μπορείτε ήδη να ακούσετε.

Σε δήλωσή της, η Liz Lamere, σύζυγος, συνεργάτιδα και θεματοφύλακας του έργου του Vega, τόνισε: «Η μουσική του Alan ζούσε μέσα από την ερμηνεία. Πίστευε ότι το νόημα των τραγουδιών του ανήκει στον ακροατή. Οι στίχοι του ήταν συναισθηματικά και εννοιολογικά τοπία, αλλά ο ίδιος αρνούνταν να τα εξηγήσει. Ήθελε ο καθένας να φέρνει τις δικές του εμπειρίες και φαντασία στη μουσική του· αυτό το "άνοιγμα" είναι και η δύναμή της».

Μετά τον θάνατό του το 2016, φίλοι και συνεργάτες ξεκίνησαν να συλλέγουν το ανέκδοτο υλικό του. Το πρώτο μεταθανάτιο άλμπουμ, IT, κυκλοφόρησε το 2017. Το 2021 ακολούθησε το Mutator, με material που ηχογραφήθηκε με τη Lamere μεταξύ 1996–1998. Πέρσι, το Insurrection προστέθηκε στη σειρά των αρχειακών κυκλοφοριών, επιβεβαιώνοντας πόσο πλούσια και αδιάκοπη ήταν η δημιουργική κληρονομιά του Alan Vega. Οπότε τώρα έρχονται δύο επανεκδόσεις που δεν λειτουργούν απλώς ως φόρος τιμής, αλλά ως υπενθύμιση της ριζοσπαστικής δύναμης ενός καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα το DNA του ηλεκτρονικού και proto-punk ήχου.