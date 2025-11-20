Οι Converge παρουσιάζουν το "Love Is Not Enough" και ανεβάζουν την ένταση στο κόκκινο

Οι Converge επιστρέφουν δυναμικά με όλες τις λεπτομέρειες για το νέο τους άλμπουμ Love Is Not Enough (το 11ο στη δισκογραφία τους) συνοδεύοντας την ανακοίνωση με το ομώνυμο, αμείλικτο πρώτο single. Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 13 Φεβρουαρίου και έρχεται ως κορύφωση μιας πορείας 35 χρόνων μέσα στο punk, το hardcore και το metal.

Το "Love Is Not Enough", το πρώτο δείγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, συγκεντρώνει όλη τη συναισθηματική ένταση και την ωμή δύναμη που χαρακτηρίζει τους Converge εδώ και δεκαετίες. Μιλώντας για την έμπνευση πίσω από το κομμάτι, ο Jacob Bannon εξήγησε πως το τραγούδι «εξερευνά το τι σημαίνει να παραμένει κανείς συμπονετικός και ανθρώπινος στον σύγχρονο κόσμο». Το χαρακτήρισε επίσης ως «μια αναμέτρηση με το ποιοι είμαστε σήμερα και ποιοι ελπίζουμε να γίνουμε στο μέλλον, αν καταφέρουμε να απομακρύνουμε τους “σαρκοφάγους”».

Το άλμπουμ, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, δεν θα περιλαμβάνει καμία συμμετοχή και κανένα τεχνητό στούντιο τρικ. Στόχος ήταν να αποτυπωθεί η ακατέργαστη ενέργεια που η μπάντα καταφέρνει όταν βρίσκεται μαζί στο στούντιο. «Νιώθω ότι αυτός ο ρεαλισμός λείπει από τη σύγχρονη μουσική», σχολιάζει ο Bannon. «Συχνά οι παραγωγές είναι είτε υπερβολικά χαοτικές είτε τόσο επεξεργασμένες που έχουν χάσει τη ζωή τους. Εδώ, μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές του δίσκου είναι αυτές όπου το “τέλειο” παίξιμο χωράει και λίγη άγρια ατέλεια».

Ο frontman υπογραμμίζει ότι το Love Is Not Enough βασίζεται στη συνεχή κλιμάκωση και όχι στην “τέλεια” εκτέλεση: «Αυτός ο δίσκος ανεβάζει διαρκώς την ένταση και αυτό ήταν εξ αρχής ο στόχος». Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε και μιξαρίστηκε από τον Kurt Ballou στα God City Studios στη Μασαχουσέτη, με τον Zach Weeks να αναλαμβάνει το engineering. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι Αμερικανοί hardcore θρύλοι είχαν κυκλοφορήσει ένα live άλμπουμ για τη στήριξη των πληγέντων από τον τυφώνα Helene, ηχογραφημένο στο The Abbey της Φλόριντα το 2022, με 18 κομμάτια από όλη την καριέρα τους.