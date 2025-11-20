Ο κόσμος του Nick Cave "ζωντανεύει": Η έκθεση "Stranger Than Kindness" γίνεται ψηφιακή

Η πολυβραβευμένη έκθεση "Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition" έκανε πρεμιέρα το 2020 στη βιβλιοθήκη The Black Diamond της Κοπεγχάγης, σε επιμέλεια της Βασιλικής Βιβλιοθήκης της Δανίας. Δύο χρόνια αργότερα, η συλλογή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική, και στο Μόντρεαλ του Καναδά. Η έκθεση προσέφερε στους επισκέπτες «μια πρωτοφανή ματιά στον δημιουργικό κόσμο» του Nick Cave, ως σόλο καλλιτέχνη, μέλους των Bad Seeds, αφηγητή και πολιτιστικής εικόνας.

«Με πλήρους χρώματος αναπαραγωγές πρωτότυπων έργων τέχνης, χειρόγραφων στίχων, φωτογραφιών και προσωπικών αντικειμένων, παρουσιάζει τη ζωή, το έργο και τις επιρροές του Cave και εξερευνά τους πολλούς πραγματικούς και φανταστικούς κόσμους του», αναφέρει η επίσημη περιγραφή.

Από σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, οι θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο μπορούν να εξερευνήσουν το έργο του ψηφιακά μέσω της "Stranger Than Kindness: The Virtual Nick Cave Exhibition". Η νέα πλατφόρμα περιγράφεται ως «μια δυναμική, διαδραστική online εμπειρία».

Η εικονική έκθεση περιλαμβάνει αποκλειστικό νέο audio guide ηχογραφημένο από τον ίδιο τον Cave και συνοδεύει περισσότερα από 300 αντικείμενα που ο καλλιτέχνης συνέλεξε ή δημιούργησε κατά τη διάρκεια έξι δεκαετιών δημιουργικής και προσωπικής ζωής.

Η Virtual Nick Cave Exhibition επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν σε μια υπερυψηλής ανάλυσης 3D αναπαράσταση της φυσικής έκθεσης. Αυτό προσφέρει «βαθύτερη σύνδεση με το πρωτότυπο περιεχόμενο», το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένο αρχειακό υλικό και νέο υλικό όπως φωτογραφίες, επιστολές, έργα τέχνης, αντικείμενα, εγκαταστάσεις, ήχο και βίντεο.

Το νέο audio guide ηχογραφήθηκε φέτος ως διάλογος ανάμεσα στον Cave και τη συν-επιμελήτρια Christina Back. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στην έκθεση, ακολουθώντας τις προσωπικές σκέψεις και αναστοχασμούς του Cave για το περιεχόμενό της. Επιπλέον, είναι διαθέσιμα τα πρωτότυπα ηχητικά τοπία που συνέθεσαν ο Cave και ο μακροχρόνιος συνεργάτης του και μέλος των Bad Seeds, Warren Ellis, ειδικά για τους εκθεσιακούς χώρους.

Η "Stranger Than Kindness: The Virtual Nick Cave Exhibition" είναι διαθέσιμη δωρεάν και μπορείτε να την επισκεφθείτε τώρα εδώ.