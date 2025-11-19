Πληροφορίες

Νέο 25λεπτο βίντεο για το "Shine On You Crazy Diamond" των Pink Floyd

Οι Pink Floyd μοιράστηκαν ένα ολοκαίνουργιο βίντεο για το επικό "Shine On You Crazy Diamond", σε μια ενιαία, 25λεπτη εκτέλεση, για πρώτη φορά στην ιστορία του κομματιού.

Pink Floyd
Το "Shine On You Crazy Diamond (parts 1–9)" περιλαμβάνει ένα ολοκαίνουργιο στερεοφωνικό mix από τον James Guthrie, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην 50ή επετειακή έκδοση του ένατου άλμπουμ της μπάντας, Wish You Were Here, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Δεκεμβρίου από τη Sony Music.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο κωμικός, ηθοποιός και εικαστικός Noel Fielding, ο οποίος δημιουργεί μια από τις πολλές ζωγραφιές του Syd Barrett, του ιδρυτικού μέλους των Pink Floyd που αποχώρησε το 1968 και του οποίου ο μύθος τιμάται στους στίχους του "Shine On…". Ο Barrett είχε εμφανιστεί απροειδοποίητα στα Abbey Road Studios την ώρα που η μπάντα ξεκινούσε τα τελικά μιξαρίσματα του κομματιού, μόνο που κανένα μέλος δεν τον αναγνώρισε αρχικά, λόγω της αλλαγμένης του εμφάνισης.

«Ήμουν αρκετά μικρός όταν ξεκίνησε η σύνδεσή μου με τους Pink Floyd και τον Syd», θυμάται ο Fielding. «Θυμάμαι να πηγαίνω στη βιβλιοθήκη και να νοικιάζω την κασέτα του The Piper at the Gates of Dawn όταν ήμουν 12. Και είπα απλώς "τι είναι αυτό;" Μου τίναξε το μυαλό. Δεν το πίστευα. Όταν ξεκίνησα το stand-up, όλο μου το ύφος ήταν παράξενο και ονειρικό, πάντα προσπαθούσα να γράφω σαν τον Syd Barrett. Μου άρεσε το στιλ του, ο τρόπος που περπατούσε, ο τρόπος που μιλούσε. Το "Shine On You Crazy Diamond" είναι ένα πανέμορφος φόρος τιμής σε εκείνον.

»Αυτό που είναι εκπληκτικό με τους Pink Floyd, ειδικά με το Wish You Were Here, είναι ότι το εξώφυλλο ήταν εξίσου δυνατό με τη μουσική. Όταν είσαι 12 και βλέπεις δύο άντρες να δίνουν τα χέρια ενώ ο ένας είναι τυλιγμένος στις φλόγες, λες “τι στο…;” Και η μουσική ταιριάζει απόλυτα με αυτό: συγχρονίζεται με τα visuals, με τον παράξενο σουρεαλισμό. Κι αυτό είναι τόσο πολύ Syd Barrett. Θα μπορούσε να είναι 1970, θα μπορούσε να είναι 2040. Είναι το μέλλον και το παρελθόν μαζί. Είναι αριστούργημα, το εξώφυλλο και ο δίσκος. Ένα αριστούργημα. Και βασίζεται στον Syd Barrett, που ο ίδιος ήταν ένα περπατητό αριστούργημα».

Ο πίνακας του Fielding ακολουθεί το Dear Pink Floyd, ένα νέο ποίημα του Simon Armitage, που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα για τα 50 χρόνια του Wish You Were Here.

Εκτός από την Deluxe box set έκδοση, το Wish You Were Here θα κυκλοφορήσει και σε Blu-ray, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τρία concert screen films από την περιοδεία της μπάντας το 1975, ένα μικρού μήκους φιλμ του Storm Thorgerson, του θρυλικού γραφίστα της Hipgnosis, υπεύθυνου για όλο το art-direstion του εξωφύλλου, καθώς και εκδόσεις 3LP και 2CD, με το αυθεντικό άλμπουμ και εννέα bonus tracks από τα στούντιο.

 

 

