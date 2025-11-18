Πληροφορίες

Paul McCartney, Kate Bush και Pet Shop Boys συμμετέχουν σε άλμπουμ–διαμαρτυρία ενάντια στην AI

Paul McCartney, Kate Bush, Pet Shop Boys και Hans Zimmer συμμετέχουν σε άλμπουμ–διαμαρτυρία με… «σιωπηλά» κομμάτια ενάντια στην AI.

Paul McCartney
Avopolis Team

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βρετανικής μουσικής (ανάμεσά τους οι Paul McCartney, Sam Fender, Kate Bush, Pet Shop Boys και Hans Zimmer) συμμετέχουν σε ένα πρωτότυπο και ηχηρό (μέσα από τη… σιωπή του) project διαμαρτυρίας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το άλμπουμ, με τίτλο Is This What We Want?, κυκλοφορεί σε βινύλιο μέσα στον μήνα και αποτελεί μια συλλογική δήλωση ενάντια στην πιθανή νομιμοποίηση της χρήσης δημιουργικού υλικού από AI εταιρείες χωρίς άδεια. Αντί για μουσική, τα κομμάτια περιλαμβάνουν θόρυβο κασέτας, τυχαία χτυπήματα και ατμοσφαιρικούς ήχους δωματίου, σαν μια καλλιτεχνική χειρονομία που υπογραμμίζει τι θα συμβεί αν οι δημιουργοί πάψουν να έχουν έλεγχο στο έργο τους.

Ο Paul McCartney συμμετέχει με ένα κομμάτι–B side, απλώς τιτλοφορημένο "(Bonus Track)". Διαρκεί 2:45 και είναι μια μινιμαλιστική ηχητική σκηνή: ένα λεπτό αναλογικό «σύρσιμο» της ταινίας, πριν ακουστούν αμυδρά πατήματα στο πάτωμα ενός άδειου δωματίου.

Το μήνυμα του άλμπουμ είναι ξεκάθαρο: «Η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να νομιμοποιήσει την κλοπή μουσικής προς όφελος των AI εταιρειών», όπως κωδικοποιείται και μέσα από τους τίτλους των κομματιών.

Ο συνθέτης και ακτιβιστής Ed Newton-Rex εξηγεί το σκεπτικό: «Ανησυχώ βαθιά που η κυβέρνηση δείχνει μεγαλύτερη προσοχή στα συμφέροντα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών παρά σε αυτά των Βρετανών δημιουργών».

Ο McCartney έχει τοποθετηθεί πολλές φορές τους τελευταίους μήνες ενάντια στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα επέτρεπαν στις εταιρείες ΑΙ να χρησιμοποιούν έργα δημιουργών για την εκπαίδευση μοντέλων χωρίς αποζημίωση. «Είμαστε ο λαός και εσείς η κυβέρνηση – προστατέψτε μας», είχε πει χαρακτηριστικά. Στήριξη στις δηλώσεις του έδωσαν και καλλιτέχνες όπως ο Elton John: «Αυτό απειλεί τις απολαβές και το μέλλον των νέων καλλιτεχνών».

Τον Μάιο, περίπου 400 καλλιτέχνες (μεταξύ τους οι Coldplay, Dua Lipa, Florence Welch και Robbie Williams) υπέγραψαν αντίστοιχη επιστολή προς τον Keir Starmer ζητώντας προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το Is This What We Want? έρχεται ως ηχηρό (ή μάλλον, «σιωπηλό») σχόλιο σε αυτή την ολοένα πιο πιεστική συζήτηση γύρω από την ΑΙ και τα δικαιώματα των δημιουργών.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Jacks Full

Οι Jacks Full επιστρέφουν με το καταιγιστικό άλμπουμ "Loud Minority"

Το "Loud Minority" των Jacks Full είναι το τρίτο album του power trio από την Αθήνα, και κατά πάσα...
Ell Murphy

H DJ και παραγωγός Ell Murphy έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα

Το Ρομάντσο υποδέχεται την Ell Murphy για πρώτη φορά στην Αθήνα!
Tom Smith

O Tom Smith των Editors στο Gagarin 205

Θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δισκογραφία των Editors, καθώς και από το προσωπικό υλικό του.

Featured

4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Καλόγριες, new age ελεγείες, ethio groove και free jazz σε 4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Feelgood στερεότυπα, απαιτητικές ακροάσεις και μερικές μικρές cult ανωμαλίες, από τέσσερις ...
Bob Mould

O Bob Mould και η κιθάρα του

Τον Bob Mould απολαύσαμε την Παρασκευή το βράδυ στο Gazarte κεφάτο και ευγενή με μια κιθάρα που...
Ο πρώτος ΑΙ λαϊκός τραγουδιστής δεν είναι σκάνδαλο

Ο πρώτος ΑΙ λαϊκός τραγουδιστής δεν είναι σκάνδαλο. Είναι ο καθρέφτης μας

Το «Θα Με Θέλεις Πίσω» του Γιάννη Μαδερφάκη δεν απειλεί το ελληνικό τραγούδι. Απλώς, το...

Best of Network