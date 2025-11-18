Paul McCartney, Kate Bush και Pet Shop Boys συμμετέχουν σε άλμπουμ–διαμαρτυρία ενάντια στην AI

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βρετανικής μουσικής (ανάμεσά τους οι Paul McCartney, Sam Fender, Kate Bush, Pet Shop Boys και Hans Zimmer) συμμετέχουν σε ένα πρωτότυπο και ηχηρό (μέσα από τη… σιωπή του) project διαμαρτυρίας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το άλμπουμ, με τίτλο Is This What We Want?, κυκλοφορεί σε βινύλιο μέσα στον μήνα και αποτελεί μια συλλογική δήλωση ενάντια στην πιθανή νομιμοποίηση της χρήσης δημιουργικού υλικού από AI εταιρείες χωρίς άδεια. Αντί για μουσική, τα κομμάτια περιλαμβάνουν θόρυβο κασέτας, τυχαία χτυπήματα και ατμοσφαιρικούς ήχους δωματίου, σαν μια καλλιτεχνική χειρονομία που υπογραμμίζει τι θα συμβεί αν οι δημιουργοί πάψουν να έχουν έλεγχο στο έργο τους.

Ο Paul McCartney συμμετέχει με ένα κομμάτι–B side, απλώς τιτλοφορημένο "(Bonus Track)". Διαρκεί 2:45 και είναι μια μινιμαλιστική ηχητική σκηνή: ένα λεπτό αναλογικό «σύρσιμο» της ταινίας, πριν ακουστούν αμυδρά πατήματα στο πάτωμα ενός άδειου δωματίου.

Το μήνυμα του άλμπουμ είναι ξεκάθαρο: «Η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να νομιμοποιήσει την κλοπή μουσικής προς όφελος των AI εταιρειών», όπως κωδικοποιείται και μέσα από τους τίτλους των κομματιών.

Ο συνθέτης και ακτιβιστής Ed Newton-Rex εξηγεί το σκεπτικό: «Ανησυχώ βαθιά που η κυβέρνηση δείχνει μεγαλύτερη προσοχή στα συμφέροντα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών παρά σε αυτά των Βρετανών δημιουργών».

Ο McCartney έχει τοποθετηθεί πολλές φορές τους τελευταίους μήνες ενάντια στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα επέτρεπαν στις εταιρείες ΑΙ να χρησιμοποιούν έργα δημιουργών για την εκπαίδευση μοντέλων χωρίς αποζημίωση. «Είμαστε ο λαός και εσείς η κυβέρνηση – προστατέψτε μας», είχε πει χαρακτηριστικά. Στήριξη στις δηλώσεις του έδωσαν και καλλιτέχνες όπως ο Elton John: «Αυτό απειλεί τις απολαβές και το μέλλον των νέων καλλιτεχνών».

Τον Μάιο, περίπου 400 καλλιτέχνες (μεταξύ τους οι Coldplay, Dua Lipa, Florence Welch και Robbie Williams) υπέγραψαν αντίστοιχη επιστολή προς τον Keir Starmer ζητώντας προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το Is This What We Want? έρχεται ως ηχηρό (ή μάλλον, «σιωπηλό») σχόλιο σε αυτή την ολοένα πιο πιεστική συζήτηση γύρω από την ΑΙ και τα δικαιώματα των δημιουργών.