Οι DIIV ζωντανεύουν τον κόσμο του "Frog In Boiling Water" με το φιλμ "Boiled Alive"

Οι DIIV ανακοίνωσαν το Boiled Alive, μια κινηματογραφημένη live εμπειρία συναυλίας, καταγεγραμμένη ζωντανά σε τρεις βραδιές στο Teragram Ballroom στο Λος Άντζελες, το 2025. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Jaxon Whittington, θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Δεκεμβρίου στο boiledalive.com.

Την ίδια μέρα θα κυκλοφορήσει και το συνοδευτικό live άλμπουμ, σε παραγωγή του Chris Coady. Το άλμπουμ περιλαμβάνει ολόκληρο το Frog In Boiling Water του 2024, μαζί με το "Return Of Youth" ως καταληκτικό κομμάτι και μερικά interludes. Θα κυκλοφορήσει σε CD και κασέτα από τη Fantasy Records.

Οι DIIV δηλώνουν στο PR: «Ως μπάντα, είμαστε πάντα στο καλύτερό μας σε ζωντανό περιβάλλον. Μας νοιάζει η ποιότητα των συναυλιών μας όσο και των άλμπουμ μας. Η κινηματογράφηση του Frog set μάς φάνηκε ένας τρόπος να κάνουμε το live μας πιο προσβάσιμο σε όλους και μια ευκαιρία να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο του δίσκου. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό που δημιουργήσαμε».

Ο σκηνοθέτης Jaxon Whittington προσθέτει: «Μετά από μία μόνο συνάντηση στο στούντιο των DIIV ένιωσα απίστευτα εμπνευσμένος από τον τρόπο που μου παρουσίασαν το πρότζεκτ και ήξερα ότι θα μου άρεσε να συνεργαστούμε. Το συγκρότημα είχε ήδη χτίσει έναν όμορφο και πολύπλοκο κόσμο γύρω από το άλμπουμ, κάτι που βρήκα συναρπαστικό και που έκανε εύκολο να χτίσουμε πάνω του. Δεν νομίζω ότι αυτό το έργο θα μπορούσε να γίνει με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή».