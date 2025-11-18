Πληροφορίες

Οι DIIV ζωντανεύουν τον κόσμο του "Frog In Boiling Water" με το φιλμ "Boiled Alive"

Οι DIIV παρουσιάζουν το "Boiled Alive", μια κινηματογραφημένη συναυλία και ένα συνοδευτικό άλμπουμ που επεκτείνει τον σκοτεινό, υδάτινο κόσμο του τελευταίου τους δίσκου.

DIIV
Avopolis Team

Οι DIIV ανακοίνωσαν το Boiled Alive, μια κινηματογραφημένη live εμπειρία συναυλίας, καταγεγραμμένη ζωντανά σε τρεις βραδιές στο Teragram Ballroom στο Λος Άντζελες, το 2025. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Jaxon Whittington, θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Δεκεμβρίου στο boiledalive.com.

Την ίδια μέρα θα κυκλοφορήσει και το συνοδευτικό live άλμπουμ, σε παραγωγή του Chris Coady. Το άλμπουμ περιλαμβάνει ολόκληρο το Frog In Boiling Water του 2024, μαζί με το "Return Of Youth" ως καταληκτικό κομμάτι και μερικά interludes. Θα κυκλοφορήσει σε CD και κασέτα από τη Fantasy Records.

Οι DIIV δηλώνουν στο PR: «Ως μπάντα, είμαστε πάντα στο καλύτερό μας σε ζωντανό περιβάλλον. Μας νοιάζει η ποιότητα των συναυλιών μας όσο και των άλμπουμ μας. Η κινηματογράφηση του Frog set μάς φάνηκε ένας τρόπος να κάνουμε το live μας πιο προσβάσιμο σε όλους και μια ευκαιρία να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο του δίσκου. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό που δημιουργήσαμε».

Ο σκηνοθέτης Jaxon Whittington προσθέτει: «Μετά από μία μόνο συνάντηση στο στούντιο των DIIV ένιωσα απίστευτα εμπνευσμένος από τον τρόπο που μου παρουσίασαν το πρότζεκτ και ήξερα ότι θα μου άρεσε να συνεργαστούμε. Το συγκρότημα είχε ήδη χτίσει έναν όμορφο και πολύπλοκο κόσμο γύρω από το άλμπουμ, κάτι που βρήκα συναρπαστικό και που έκανε εύκολο να χτίσουμε πάνω του. Δεν νομίζω ότι αυτό το έργο θα μπορούσε να γίνει με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή».

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Jacks Full

Οι Jacks Full επιστρέφουν με το καταιγιστικό άλμπουμ "Loud Minority"

Το "Loud Minority" των Jacks Full είναι το τρίτο album του power trio από την Αθήνα, και κατά πάσα...
Ell Murphy

H DJ και παραγωγός Ell Murphy έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα

Το Ρομάντσο υποδέχεται την Ell Murphy για πρώτη φορά στην Αθήνα!
Tom Smith

O Tom Smith των Editors στο Gagarin 205

Θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δισκογραφία των Editors, καθώς και από το προσωπικό υλικό του.

Featured

4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Καλόγριες, new age ελεγείες, ethio groove και free jazz σε 4 «περιθωριακές» κυκλοφορίες του 2025

Feelgood στερεότυπα, απαιτητικές ακροάσεις και μερικές μικρές cult ανωμαλίες, από τέσσερις ...
Bob Mould

O Bob Mould και η κιθάρα του

Τον Bob Mould απολαύσαμε την Παρασκευή το βράδυ στο Gazarte κεφάτο και ευγενή με μια κιθάρα που...
Ο πρώτος ΑΙ λαϊκός τραγουδιστής δεν είναι σκάνδαλο

Ο πρώτος ΑΙ λαϊκός τραγουδιστής δεν είναι σκάνδαλο. Είναι ο καθρέφτης μας

Το «Θα Με Θέλεις Πίσω» του Γιάννη Μαδερφάκη δεν απειλεί το ελληνικό τραγούδι. Απλώς, το...

Best of Network