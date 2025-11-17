Πληροφορίες

Οι Superchunk διασκευάζουν Magnetic Fields

Οι Superchunk ξεσκονίζουν ξανά την καρδιά του indie με μια ωμή, τρυφερή διασκευή στο "I Don’t Want to Get Over You" των Magnetic Fields.

Superchunk
Οι Superchunk κυκλοφόρησαν μια διασκευή τους στο "I Don’t Want to Get Over You" από το 69 Love Songs των Magnetic Fields· ηχογράφηση που είχε αρχικά εμφανιστεί αποκλειστικά σε ένα 7ιντσο της περιοδείας τους και πλέον είναι διαθέσιμη σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Το 7ιντσο, που περιλαμβάνει επίσης μια διασκευή στο "Ι Don’t Want You Anyway" των Look Blue Go Purple κυκλοφορεί τώρα μέσω της Merge Records.

Ο Mac McCaughan των Superchunk, δηλώνει στο PR για το "I Don’t Want to Get Over You": «Τα τραγούδια του Stephin Merritt με εμπνέουν από τότε που το single "100,000 Fireflies" των Magnetic Fields έφτασε στο δισκοπωλείο όπου δούλευα, το 1991. Οι Superchunk είχαμε διασκευάσει εκείνο το κομμάτι τότε και φέτος ηχογραφήσαμε ένα ακόμη κλασικό τραγούδι των Magnetic Fields, το "I Don’t Want To Get Over You" από το επικό άλμπουμ 69 Love Songs. Τα τραγούδια του Stephin μού θυμίζουν Ramones, με εκείνη την κλασική pop απλότητα κι εμείς το παίξαμε κάπως έτσι. Γυρίσαμε σπίτι με μερικά αντίτυπα του tour 7-inch (με εκπληκτικό εξώφυλλο από τον Glen Baldridge) και στην πίσω πλευρά βρίσκεται η διασκευή μας σε ακόμη ένα αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Look Blue Go Purple από τη Νέα Ζηλανδία».

Το "I Don’t Want to Get Over You" κλείνει μια ιδιαίτερα δραστήρια χρονιά για τους Superchunk, μετά την κυκλοφορία του Songs in the Key of Yikes στις 21 Αυγούστου 2025, ενός άλμπουμ που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά τους: άμεσο, διαχρονικό και αθεράπευτα κολλητικό.

 

 

