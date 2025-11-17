Οι The Rockin’ Dead επιστρέφουν και το ελληνικό alternative rock αποκτά ξανά παλμό

Η αθηναϊκή alternative rock μπάντα The Rockin’ Dead επιστρέφει δυναμικά το 2025 με νέο άλμπουμ που φέρει τον επίκαιρο τίτλο Thriving on Chaos, σηματοδοτώντας μια πιο σκοτεινή, ώριμη και προσωπική δημιουργική περίοδο. Το συγκρότημα, που σχηματίστηκε το 2016 από μια βαθιά ανάγκη να δώσει φωνή σε ιστορίες και συναισθήματα που δεν χωρούσαν στη σιωπή, συνεχίζει να χτίζει μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής σκηνής.

Από την πρώτη μέρα, οι The Rockin’ Dead δεν περιορίστηκαν ποτέ σε απλή τραγουδοποιία. Η μουσική τους έγινε τρόπος αφήγησης, ένας χώρος όπου οι σκιές, οι μνήμες, οι φόβοι και τα όνειρα μπορούσαν να αποκτήσουν μορφή. Με έναν ήχο που συνδυάζει εναλλακτικό rock, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και ποιητικό, σκοτεινό storytelling, η μπάντα δημιουργεί τραγούδια που μοιάζουν με soundtrack μιας ζωής που ισορροπεί κάπου ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Οι επιρροές τους ξεπερνούν τα στενά όρια των μουσικών ειδών: λογοτεχνία, φιλοσοφία, φαντασία, κινηματογράφος, αλλά και η κοινωνική πραγματικότητα και οι προσωπικές εμπειρίες των μελών υφαίνουν τις ιστορίες τους. Στις ηχογραφήσεις και στις ζωντανές εμφανίσεις, ο διάλογος ανάμεσα στις ανδρικές και γυναικείες φωνές αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό, μια σύγκρουση φωτός και σκιάς που προσφέρει θεατρική ένταση και κινηματογραφική δύναμη στα κομμάτια τους.

Στη σκηνή, οι The Rockin’ Dead μεταμορφώνουν κάθε live σε μια έντονη, βιωματική εμπειρία. Πάθος, αλήθεια και μια αυθεντική σύνδεση με το κοινό καθορίζουν τις εμφανίσεις τους, που εξελίσσονται σε τελετουργίες ήχου και εικόνας, χτίζοντας σταδιακά μια ηλεκτρισμένη κορύφωση.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Here Comes the Darkness (2016), καθιέρωσε τους TRD ως μία από τις πιο ιδιαίτερες και αληθινά rock φωνές της χώρας, συγκεντρώνοντας πιστό κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, το νέο τους άλμπουμ, Thriving on Chaos, αποτελεί συνέχεια (και ταυτόχρονα μεταμόρφωση) του ταξιδιού που ξεκίνησε με το Here Comes the Darkness. Μέσα από μια δεκαετία αλλαγής, απώλειας και επαναπροσδιορισμού, οι TRD επιστρέφουν πιο ώριμοι, πιο σκοτεινοί και αποφασισμένοι. Το μήνυμα του τίτλου δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αφού (όπως λένε) μέσα στο χάος δεν διαλύθηκαν, εξελίχθηκαν. Και τώρα ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, ισχυρότερο από ποτέ.