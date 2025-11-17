Ο Tony Bluebird τυλίγει την αστική νύχτα σε μια "Κασέτα"

O Tony Bluebird επιστρέφει με το τρίτο του ΕΡ με τίτλο Κασέτα! Ένας νοσταλγικός φόρος τιμής στο πιο ρομαντικό format, που, ανεξαρτήτως μουσικών προτιμήσεων έφερνε κοντά τους ανθρώπους. Δυο νέα τραγούδια πλαισιώνουν τα ήδη κυκλοφορημένα "1997" και "Gotham City".

Ο λόγος για το "GYFHU", μια άμεση αναφορά στους Prodigy και ένας ακόμη χαιρετισμός στη Rave κουλτούρα, αλλά και το "Να Ξαναζήσω". Ένα τραγούδι που γράφτηκε αποκλειστικά για να παίζει σε ηχεία αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια βραδινής βόλτας σε αστικά τοπία.

Η Κασέτα κλείνει την πρώτη τριλογία ΕΡ του Tony Bluebird καθώς ετοιμάζεται για το ντεμπούτο album του. Στην παραγωγή βρίσκουμε τον George Nikas και την Λίνα Κουλούρη, ενώ στα κομμάτια συμμετέχει ο Voxpopuli.

Κυκλοφορεί σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες από τη Vinyl Records.