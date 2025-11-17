Πληροφορίες

Ο Tony Bluebird τυλίγει την αστική νύχτα σε μια "Κασέτα"

Με το νέο του ΕΡ "Κασέτα", ο Tony Bluebird επιστρέφει σε ένα format-σύμβολο και ολοκληρώνει την πρώτη δημιουργική του τριλογία με δυο φρέσκα κομμάτια που μυρίζουν rave, άσφαλτο και late-night διαδρομές.

Tony Bluebird
Avopolis Team

Tony Bluebird επιστρέφει με το τρίτο του ΕΡ με τίτλο Κασέτα! Ένας νοσταλγικός φόρος τιμής στο πιο ρομαντικό format, που, ανεξαρτήτως μουσικών προτιμήσεων έφερνε κοντά τους ανθρώπους. Δυο νέα τραγούδια πλαισιώνουν τα ήδη κυκλοφορημένα "1997" και "Gotham City".

Ο λόγος για το "GYFHU", μια άμεση αναφορά στους Prodigy και ένας ακόμη χαιρετισμός στη Rave κουλτούρα, αλλά και το "Να Ξαναζήσω". Ένα τραγούδι που γράφτηκε αποκλειστικά για να παίζει σε ηχεία αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια βραδινής βόλτας σε αστικά τοπία.

Η Κασέτα κλείνει την πρώτη τριλογία ΕΡ του Tony Bluebird καθώς ετοιμάζεται για το ντεμπούτο album του. Στην παραγωγή βρίσκουμε τον George Nikas και την Λίνα Κουλούρη, ενώ στα κομμάτια συμμετέχει ο Voxpopuli.

Κυκλοφορεί σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες από τη Vinyl Records.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

RYTMONORM

O RYTMONORM κάνει ένα ονειρικό ταξίδι στην ηλεκτρονική νοσταλγία με το "L’intruse"

Με το νέο του single "L’intruse", ο RYTMONORM επιστρέφει με έναν ήχο που μοιάζει να δραπέτευσε από χαμένη...
The Rockin’ Dead

Οι The Rockin’ Dead επιστρέφουν και το ελληνικό alternative rock αποκτά ξανά παλμό

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία δημιουργικής ωρίμανσης, οι The Rockin’ Dead επιστρέφουν με το νέο...
Tony Bluebird

Ο Tony Bluebird τυλίγει την αστική νύχτα σε μια "Κασέτα"

Με το νέο του ΕΡ "Κασέτα", ο Tony Bluebird επιστρέφει σε ένα format-σύμβολο και ολοκληρώνει την...

Featured

Holly Golightly

Holly Golightly – Look Like Trouble

Η Holly Golightly, μια βετεράνος της βρετανικής σκηνής που ξέρει να ραγίζει καρδιές, επιστρέφει με έναν...
Rodeo Travis Scott

Γιατί το "Rodeo" του Travis Scott ακούγεται πιο ζωντανό το 2025 απ’ ό,τι το 2015

Όταν άλλοτε πρωτοποριακά άλμπουμ ξεθωριάζουν κάτω από τον θόρυβο της μίμησης, το "Rodeo" κάνει το...
4 νέα ambient άλμπουμ για τον Νοέμβριο

4 νέα ambient άλμπουμ για να χαθείς μέσα στον Νοέμβριο

Τέσσερις κυκλοφορίες που σου ζητούν να χαμηλώσεις τους παλμούς σου και να βυθιστείς μέσα τους:...

Best of Network