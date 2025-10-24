ΛΕΞ & Kepler is Free – «Σπασμένη Φλέβα»: Η μουσική γίνεται σάρκα και φωνή στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη

Το κομμάτι "Σπασμένη Φλέβα" σηματοδοτεί μια ξεχωριστή συνάντηση ανάμεσα στον ΛΕΞ και τους Kepler is Free, με αφορμή τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Ένα τραγούδι που συνδυάζει τον ωμό ρεαλισμό και τη λυρική ένταση του ΛΕΞ με τον κινηματογραφικό, genre-defying ήχο των Kepler is Free.

Ο ΛΕΞ, ένας καλλιτέχνης που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, ενσαρκώνει για πρώτη φορά έναν ρόλο πίσω από το μικρόφωνο – αυτόν του Θωμά Αλεξόπουλου, πρωταγωνιστή της νέας ταινίας του Οικονομίδη. Με τη χαρακτηριστική του ερμηνεία, δίνει φωνή στις αντιφάσεις και την εσωτερική πάλη του ήρωα, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την ψυχοσύνθεση και τη δραματική του πορεία.

Οι Kepler is Free, το αθηναϊκό jazz-rock κουιντέτο, υπογράφουν μια σύνθεση που κινείται ανάμεσα σε σκληρές κιθάρες, δυναμικά riffs και μελωδικές κορυφώσεις. Η μουσική τους λειτουργεί ως καθρέφτης της ταινίας: έντονη, πολυεπίπεδη και συναισθηματικά φορτισμένη. Μετά το επιτυχημένο cover του "Spike Lee", αυτή η πρώτη τους επίσημη συνεργασία με τον ΛΕΞ επιβεβαιώνει την ικανότητά τους να ξεπερνούν τα όρια των μουσικών ειδών.

Το "Σπασμένη Φλέβα" είναι ένα εκρηκτικό κομμάτι που σε αιχμαλωτίζει από την πρώτη νότα – ωμό, μεστό και βαθιά κινηματογραφικό. Κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες από τη Veego Records. Η ταινία Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Ακούστε το "Σπασμένη Φλέβα" ψηφιακά [εδώ].