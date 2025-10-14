Πληροφορίες

Last Call για το "Tame Impala Pre-Listening Event" της Αθήνας

Η δισκογραφική επιστροφή των Αυστραλών θα έχει το δικό της pre-listening event στο κέντρο της πόλης. 

Tame Impala
Avopolis Team

Με την συμμετοχή να ξεπερνά τετραψήφια νούμερα, η ομάδα παραγωγής του Deadbeat Pre-Listening Event θα κλείσει την φόρμα συμμετοχής απόψε Τρίτη 14/10 ακριβώς τα μεσάνυχτα ("Dracula" is playing in the background), προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι τυχεροί που θα παραβρεθούν στο Cafe του Public Συντάγματος, την Πέμπτη στις 8μμ και θα έχουν την τύχη να ακούσουν ώρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του, το νέο album των Αυστραλών psych pop rockers. 

Μετά από επτά χρόνια δισκογραφικής απουσίας, το πολυσυζητημένο one-man project του Αυστραλού Kevin Parker επιστρέφει με το πιο ώριμο και άμεσο album των Tame Impala όπως δείχνουν τα singles που έχουν προετοιμάσει το landing page του album 

https://open.spotify.com/prerelease/16bIQEvj7z9kCvnWAGC28q?si=b8bdec65ae824f84

Για λίγες ώρες ακόμα οι 100 τυχεροί, που θα συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής  μέσω του επίσημου link του group:

https://lnk.to/TameImpalaListeningPartyAW

θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το album σε βινύλιο, ώρες πριν την επίσημη κυκλοφορία του.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 8μμ, και το DJ warm up σετ αποκλειστικά με βινύλια θα επιμεληθεί ο Γιώργος Καμπούρης

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα αφού ακούσουν ολόκληρο το Deadbeat, να το αποκτήσουν σε βινυλιακή έκδοση και κάθε αγορά θα συνοδεύεται από συλλεκτικά δώρα από το επίσημο merchandise των Tame Impala.

Κατά τα πρότυπα ακόμα 19 pre-listening events που έχουν προγραμματιστεί σε πόλεις του εξωτερικού, στον χώρο θα διατίθενται συλλεκτικά μπουκάλια με την custom μπύρα των Tame Impala, όπως παρασκευάστηκε από το βραβευμένο αθηναϊκό Taos Brewing

 

 

