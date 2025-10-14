Πληροφορίες

Oι Steams κυκλοφόρησαν νέο single "She's in Sparkles" μαζί με το official video clip του

Οι Steams παρουσιάζουν το νέο τους single “She’s in Sparkles”, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου τρίτου τους άλμπουμ "Vile Wonders", που έρχεται σύντομα από τη Made of Stone Recordings.

Steams
Avopolis Team

Μετά από ένα σύντομο hiatus, η μπάντα υπογράφει ένα κομμάτι που αποτυπώνει τη νοσταλγία, τη μελαγχολία και την ωριμότητα που φέρνει ο χρόνος. Το "She’s in Sparkles" είναι μια μπαλάντα που ξεκίνησε να γράφεται πριν από πέντε χρόνια και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων νέου δίσκου. Μια αργή αποκρυστάλλωση συναισθημάτων που βρίσκει επιτέλους τη φωνή της.

Μαζί με την κυκλοφορία, οι Steams παρουσιάζουν και το πρώτο τους official video clip, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Κοκοβίκα. Γυρισμένο σε miniDV κάμερα κατά τη διάρκεια του πρώτου ευρωπαϊκού τους τουρ, το video λειτουργεί σαν ένα κινηματογραφικό αναμνηστικό – ένα θολό ημερολόγιο στιγμών και δρόμου. Το coloring υπογράφει η Μαρία Τζωρτζάτου.

Η φωτογραφία του εξωφύλλου ανήκει στην Ευγενία Πατσούρη (@eps_ilon). Ένα καρέ που συμπυκνώνει όλη τη λάμψη και την ευαισθησία του τραγουδιού.

Με το "She’s in Sparkles", οι Steams ανοίγουν το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας τους: πιο ώριμοι, πιο ευάλωτοι, και πιο ειλικρινείς από ποτέ.

Το "She’s in Sparkles" είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

https://ditto.fm/shes-in-sparkles

THE STEAMS

Bandcamp Facebook | Instagram | YouTube | Spotify

 

