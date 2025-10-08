Τα "Καλογεράκια" επιστρέφουν με νέο άλμπουμ

​​Τα Παραμύθια της Μελπομένης​ είναι γιορτή ποίησης, μουσικής και συναισθήματος​. ​Ένα άλμπουμ του Μιχάλη και του Παντελή Καλογεράκη​ που καταγράφει τη δεκαπενταετή​ - ​πολυδιάστατη - καλλιτεχνική πορεία​ τους και τον πειραματισμό​ τους με την ποίηση. 8 τραγούδια των οποίων η μελωδία αποτελεί πυξίδα στην εξερεύνηση του ποιητικού λόγου.

Τα Παραμύθια της Μελπομένης είναι ο έκτος δίσκος που κυκλοφορεί με μελοποιημένα ποιήματα σε μουσική του Μιχάλη Καλογεράκη και δραματουργική επιμέλεια του Παντελή Καλογεράκη. Από το 2010 και ως σήμερα​ τα «Καλογεράκια» σμιλεύουν μουσική πάνω στους στίχους που αγαπούν​ και μοιράζονται κάτι καινούργιο και βαθειά καλλιτεχνικό σε παρέες, συναυλίες, παραστάσεις. «Τα παραμύθια της Μελπομένης»​ είναι παραμύθια του δρόμου και της καρδιάς, της αγάπης και της τρυφερότητας, της σιωπής — και της ελπίδας που επιμένει​ και γεννά αισιοδοξία.

«Παραμύθια μέσα από τα οποία μάθαμε το λάθος για σωστό και το σωστό για λάθος, και τα παραμύθια αντίδοτα τους. Ενσταντανέ ορατότητας, οργής και αγάπης. Παραμύθια του δρόμου, παραμύθια χαράς. Ενσταντανέ λαχτάρας και απόγνωσης. Ο παραμυθητικός λόγος εκφωνείται για να παρηγορήσει και να μετριάσει τη μελαγχολία»​, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι.

Το νέο άλμπουμ είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει μελοποιημένα ποιήματα σύγχρονων και κλασικών δημιουργών, όπως οι Μιχάλης Γκανάς, Κατερίνα Γώγου, Νίκος Μοσχοβάκος, Τώνια Τζιρίτα Ζαχαράτου και Μάρθα Φριντζήλα. Η δεύτερη ενότητα περιέχει live ηχογραφήσεις τραγουδιών απο τις συναυλίες που πραγματοποίησαν με την Μάρθα Φριντζήλα, την περασμένη σεζόν (2024-2025) στο Κύτταρο. Τραγούδια βασισμένα σε ποίηση των Pablo Neruda, Jalaluddin Rumi, Κατερίνας Γώγου και Fernando Pessoa. Στο άλμπουμ συμμετέχουν η Μάρθα Φριντζήλα, η Νεφέλη Φασούλη, ο Σταύρος Τσαντές, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Βασίλης Μαντζούκης.

Τα Παραμύθια της Μελπομένης παρουσιάστηκαν πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2024 στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Λίγα λόγια για τα Καλογεράκια

Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, γεννημένοι το 1992 στην Κρήτη, αποτελούν ένα μοναδικό καλλιτεχνικό δίδυμο που πειραματίζεται με τη συνάντηση της ποίησης και της μουσικής. Οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν ένα πολυδιάστατο, σύγχρονο αφήγημα. Η δουλειά των αδελφών Καλογεράκη αναδεικνύει τον πλούτο της ποίησης συνδυάζοντας τη πρωτότυπη μουσική σύνθεση, την Action Poetry με ένα σύγχρονο και εναλλακτικό τρόπο.

Έχουν συνεργαστεί με σημαντικούς ποιητές όπως ο Μιχάλης Γκανάς, η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, ο Νίκος Μοσχοβάκος και ο Γιώργος Χρονάς και με διεθνείς δημιουργούς, όπως η Carol Sansour. Παράλληλα, έχουν βρεθεί στη σκηνή με κορυφαίους ερμηνευτές, όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιώργος Νταλάρας, η Έλλη Πασπαλά, ο Φοίβος Δεληβοριάς, και ηθοποιούς όπως η Λένα Κιτσοπούλου και η Ελένη Κοκκίδου.

Η δουλειά τους έχει παρουσιαστεί σε σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Εναλλακτική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Ο δίσκος Τα παραμύθια της Μελπομένης αποτελεί τον έκτο στη δισκογραφία των Καλογεράκηδων, μετά από σημαντικές κυκλοφορίες: Βουκολικόνμε τη Μάρθα Φριντζήλα (2015), Προσωπικό με τη Μαρία Φαραντούρη (2016), Κάτι παράξενο (2017), Ρεμπώτικα (2021), Varvara Project (2023).