"The Structure In Me": Η παρθενική κατάθεση των VooeeTone σε βινύλιο και ψηφιακή κυκλοφορία

Πέντε κομμάτια γεννημένα σε 20 ώρες στο στούντιο, με τους Άκη Μπογιατζή, Αντώνη Λιβιεράτο, Γιάννη Τρυφερούλη και Γιάννη Ντρενογιάννη, συνθέτουν το ντεμπούτο του VooeeTone, που κυκλοφορεί στις 3 Οκτωβρίου 2025 σε όλες τις πλατφόρμες και στα δισκάδικα της Αθήνας σε βινύλιο.

Μια ιστορία που μοιάζει να γεννήθηκε από τον ίδιο τον θόρυβο της ζωής. Το VooeeTone δεν είναι απλώς ένα μουσικό project· είναι μια προσωπική διαδρομή, ένα ημερολόγιο φτιαγμένο από ήχους, λέξεις, εικόνες, μηχανές και ταξίδια. Ένα σχέδιο που γεννήθηκε σαν κραυγή, αλλά κατέληξε σε αφήγηση και ποίηση, σε έναν τρόπο να συνεχίζει ο Γιάννης να κυκλοφορεί ανάμεσά μας με το χαμόγελο που του χαρίζει η δημιουργία.

Τα πέντε κομμάτια του The Structure In Me γράφτηκαν σε μόλις 20 ώρες στο στούντιο, χωρίς πρόβες, χωρίς σχέδιο, σαν αυθόρμητο παιχνίδι. Σαν μια συλλογική αναπνοή που έγινε μουσική εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Κι επειδή κάποια πράγματα δεν χωράνε μόνο σε αρχεία ή streams, αποφασίστηκε ότι αυτά τα κομμάτια έπρεπε να αποκτήσουν σώμα: να γίνουν βινύλιο, να έχουν βάρος και υφή, όπως οι αναμνήσεις που γεννούν.

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, το The Structure In Me κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες, ενώ το βινύλιο θα βρίσκεται στα δισκάδικα της Αθήνας. Ένα ντεμπούτο που δεν είναι απλώς μια μουσική κυκλοφορία· είναι η αρχή μιας ιστορίας που μας καλεί να την ακούσουμε, να την αγγίξουμε, να τη ζήσουμε.

Τους VooeeTone αποτελούν οι Άκης Μπογιατζής (Sigmatropic, Libido Blume, Cpt. Nefos) σε φωνές και μπάσο, Αντώνης Λιβιεράτος (Dr. Atomik, Chapter 24, Sigmatropic, Illegal Operation) στα πλήκτρα, Γιάννης Τρυφερούλης (Sigmatropic, Dr. Atomik, Chapter 24, Low Noise) στα τύμπανα και Γιάννης Ντρενογιάννης (The Anti Troppau Council, Yeah!, Libido Blume, Sigmatropic) στις κιθάρες.

 

