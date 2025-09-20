15 χρόνια μαζί γιορτάζει η Στέγη με το Πάρτι της στις 9 Οκτωβρίου στη γειτονιά του Νέου Κόσμου

Ένα ανοιχτό πάρτι στους δρόμους γύρω από τη Στέγη και μια τούρτα γενεθλίων που δεν κόβεται – γιατί ανήκει σε όλους, όλες, όλα με κάθε της στρώση της να συμβολίζει και ένα διαφορετικό κομμάτι από τη διαδρομή μας.

Headliners του φετινού street party της Στέγης είναι οι Daniel Avery και Optimo με ένα εκλεκτικό, ηλεκτρισμένο set που φέρνει την club culture στον δρόμο.

Δίπλα τους, ο Buzz μοιράζεται τον παλμό των Δυτικών Προαστίων, η Madam X φέρνει τη δυναμική του grime, ο Metaman μαζί με special guests φτιάχνουν ένα μουσικό σύμπαν όπου synths και beats συγχρονίζονται δυνατά, ενώ η pink.wav στήνει ένα ηλεκτρονικό dancefloor χωρίς όρια.

Η γιορτή ξεκινά από νωρίς, με ένα πολύχρωμο session για όλη την οικογένεια από το Bobos Arts Festival, γεμάτο μουσική, παιχνίδι και χορό. Φέτος, το street πάρτι της Στέγης δεν είναι απλώς ένα event, είναι ένας τόπος συνάντησης. Μια ανοιχτή αγκαλιά όπου χωράει κάθε σώμα και ρυθμός.

Γιορτάζουμε αυτά που μας ενώνουν. Χορεύουμε όπως είμαστε. Μαζί.

Πρόγραμμα

18:30—19:30 | Παιδικό Session από το Bobos Arts Festival

18:45 – 19:30 (On stage) | “Kalimera Circus show” – Βαριετέ σόου με έξι καλλιτέχνες επί σκηνής, με ακροβατικά, ζογκλερικά, μαγικά και ζωντανή μουσική (τύπου New Orleans Brass band)

18:30 – 19:30 (Παράλληλη δράση) | Facepainting

18:30 – 18:45 (Παράλληλη δράση) | Επιλεγμένες μουσικές για όλη την οικογένεια από το Bobos Family Radio

19:30—20:15 | pink.wav

20:15—21:00 | METAMAN + Special Guests

21:00—21:45 | Madam X

21:45—22:30 | BUZZ

22:30 | Daniel Avery b2b OPTIMO

Προσβάσιμο για όλους

Με απτικούς χάρτες (piaf), QR κωδικούς με ακουστική περιγραφή, διερμηνεία των live στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, οπτικοποίηση του ήχου, wearables, sensory kits, καθώς και ένα ειδικά διαμορφωμένο quiet space για κάθε άτομο που χρειάζεται μια παύση. Κωφοί περφόρμερς ανεβαίνουν στα DJ booths για να μοιραστούν τον ρυθμό με έναν άλλο τρόπο, ενώ shuttle buses εξασφαλίζουν την άνετη μετακίνηση όσων τη χρειάζονται.

Για τους χρήστες και χρήστριες αναπηρικού αμαξιδίου, προβλέπεται υπερυψωμένη πλατφόρμα με απρόσκοπτη ορατότητα, καθώς και χαμηλά σημεία πρόσβασης σε μπαρ και καντίνες για άνετη εξυπηρέτηση. Τα μενού είναι διαθέσιμα σε QR code, ενώ θα υπάρχει access info point στον χώρο του πάρτι με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα.

Η Στέγη ανοίγει τον δρόμο για μια εμπειρία ανοιχτή σε όλες, όλους και όλα.

Η προσβασιμότητα του πάρτυ σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με την liminal και την Cool Crips.