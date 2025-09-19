Ο Prins Obi κυκλοφορεί τη νέα του δουλειά με τίτλο "The Secret Life of Mara Gibb"

Δεν πρόκειται απλώς για ένα (concept) άλμπουμ, αλλά για μια space opera: «Το Mara Gibb είναι ένα πλάσμα από τον πλανήτη Bendex που εργάζεται στα ορυχεία bendrilium, μια δουλειά που κληρονόμησε από τον γονιό του. Μια μέρα αποφασίζει ότι δεν είναι ευτυχισμένο με τη ζωή του. Επιβιβάζεται σε ένα διαγαλαξιακό φορτηγό πλοίο και περιπλανιέται στο σύμπαν αναζητώντας γαλήνη, στιγμές διαύγειας, νέες εμπειρίες, το δικό του μονοπάτι (παρά τις προσδοκίες των άλλων), πνευματική φώτιση, επανασύνδεση με το παιδί μέσα του και τις απλές χαρές της ζωής».

Η ανάγνωση του comic book κατά την ακρόαση του άλμπουμ συνιστάται ανεπιφύλακτα (ή και όχι, μιας και σε κάθε περίπτωση τα κομμάτια είναι ηχητικές απεικονίσεις των περιπετειών του Mara Gibb).

Prins Obi είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γεώργιου Δημάκη: συνθέτη, πιανίστα, μουσικού παραγωγού και πρώην μέλους των Baby Guru. Με τους τελευταίους έχει κυκλοφορήσει 4 επίσημα LPs (“Baby Guru”, “Pieces”, “Marginalia” και “IV”), ένα mini-album (“Sunshine Special”) και 5 ψηφιακά EPs και έχει εμφανιστεί ζωντανά σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική (Eurosonic, CMJ Music Marathon, Europavox κ.α.).

Έχει κάνει την παραγωγή στο ντεμπούτο album του KU, “Feathers” και συνυπογράφει την παραγωγή του αμέσως επόμενου album του (“Ganja”). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως guest στο σόλο album του King Elephant, στο “Sudden Death” του Blend aka Mishkin, καθώς και στο ομώνυμο LP των No Man’s Land, διατελώντας και μέλος τους για μια περίοδο. Τέλος, υπήρξε μέλος των Duke Abduction, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο album τους “The Curious World of Duke Abduction” το 2010.

Τον Δεκέμβριο του 2013 έδωσε για δωρεάν download το ψηφιακό EP του, Love Songs for Instant Success, ενώ τον Νοέμβριο του 2014 κυκλοφόρησε από την Inner Ear το πρώτο του προσωπικό album με τίτλο Notions. Το δεύτερο album του, The Age of Tourlou, κυκλοφόρησε την Record Store Day 2017 και παρουσιάστηκε live με την βοήθεια των Dream Warriors. Μαζί τους ηχογράφησε το τρίτο του LP Prins Obi & The Dream Warriors, το οποίο κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2018. Η συνέχεια του Love Songs for Instant Success κυκλοφόρησε σε limited edition κασέτα τον Ιούνιο του 2019. Με το heavy rock project του, τους Electric Feat, κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους τον Φεβρουάριο του 2020.

Κατά την διάρκεια των δύο Αθηναϊκών lockdown διαρκείας, έφτιαξε ολομόναχος στο σπίτι το The Grasshopper Lies Heavy, που σηματοδοτεί την άφιξή του στο σύμπαν της bedroom music… Το LP κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021 από την Inner Ear και το sequel του, “New World Boi”, κυκλοφόρησε στις 20 Οκτωβρίου, 2023.

Το 2024 συνέθεσε τη μουσική για την ταινία "The Birthday Party" με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe. Η space opera The Secret Life of Mara Gibb κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου από τη Same Difference Music. Άλλα του πρότζεκτ περιλαμβάνουν το δίδυμο GAMMAGAMMA και τον Dim Goblin (το hip-hop ψευδώνυμό του).