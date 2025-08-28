Πληροφορίες

Οι Honeybadger εξαπολύουν το σκοτεινό τους μανιφέστο με το νέο single "Filth And Disorder"

Με βαριά riffs, παλλόμενες μπασογραμμές και ψυχεδελικό φινάλε, το νέο single των Honeybadger ξεσκεπάζει ψεύτικους ηγέτες και καλεί σε πνευματική και σωματική αντίσταση.

Honeybadger
Στην καρδιά μιας πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, οι Honeybadger ανάβουν σπίθες μέσα στη βρωμιά και την αταξία. Το "Filth And Disorder", το νέο τους single είναι σαν να ανοίγεις μια φλέβα και να αφήνεις τον ηλεκτρισμό να τρέξει στο αίμα των κοινωνικών μας δομών.

Η διαδρομή είναι ξέφρενη: βαριά riffs που μοιάζουν με σεισμικές δονήσεις, μπασογραμμές που πάλλονται σαν καρδιά σε κρίση, και ένα ψυχεδελικό φινάλε που σε σπρώχνει στα όρια της αντοχής. Ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο, το κομμάτι βουτά βαθιά στη διάβρωση του συλλογικού νου, ξεσκεπάζοντας ψεύτικους ηγέτες και τα πλήθη που τους χειροκροτούν τυφλά.

«Leaders posing with their phony crowns / Laughing for the masses», κι όμως, κάτω από τα γέλια τους υπάρχει η κραυγή της αντίστασης.

Οι Honeybadger, εμπνευσμένοι από την ερημιά και τη σκόνη, καλούν σε πνευματική και σωματική εξέγερση. Το ερώτημα μένει να αιωρείται: θα βγούμε από το σκοτάδι ή θα το αφήσουμε να μας καταπιεί;

Το "Filth And Disorder" είναι διαθέσιμο τώρα σε όλες τις streaming πλατφόρμες.

