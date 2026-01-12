Release Athens 2026: Viagra Boys και Ecca Vandal ανοίγουν για Limp Bizkit

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Viagra Boys και την Ecca Vandal, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Το εκρηκτικό post-punk γκρουπ από τη Σουηδία και η ραγδαία ανερχόμενη singer / songwriter / rapper από την Αυστραλία ανεβάζουν κι άλλο την ένταση, πλαισιώνοντας τους headliners Limp Bizkit σε μία από τις πιο καυτές και απρόβλεπτες ημέρες του φεστιβάλ.

Οι Viagra Boys έχουν πια ξεφύγει οριστικά από κάθε ταμπέλα «ανερχόμενου» ονόματος. Από το 2015 μέχρι σήμερα, το σχήμα από τη Στοκχόλμη έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές παρουσίες της σύγχρονης κιθαριστικής μουσικής, χτίζοντας ένα σύμπαν όπου το post-punk συναντά το noise rock, το funk, τη free jazz και μια καυστική, κοινωνική σάτιρα. Με πυρήνα μουσικούς από διαφορετικές σκηνές και background, οι Viagra Boys λειτουργούν περισσότερο ως συλλογικότητα παρά ως παραδοσιακό ροκ σχήμα - και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα.

Μετά την αποθέωση που γνώρισαν με το Cave World το 2022, επέστρεψαν το 2025 με το Viagr Aboys. Πιο ωμός, πιο χορευτικός και ταυτόχρονα πιο ειρωνικός, ο νέος τους δίσκος παρουσιάζει ένα σύνολο που αποφεύγει την επανάληψη, επιλέγοντας να αποδομεί τόσο τον εαυτό του όσο και την εποχή που σχολιάζει. Ανδρισμός, διαδικτυακή παράνοια, καταναλωτισμός και πολιτισμική παρακμή περνούν, για ακόμη μία φορά, από το παραμορφωτικό φίλτρο του χαρακτηριστικού τους χιούμορ.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη δυναμική έχει ο Sebastian Murphy, ένας frontman που ζει τον ρόλο του επί σκηνής και μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε χαοτικό, σχεδόν θεατρικό γεγονός. Δεν είναι τυχαίο ότι τα live των Viagra Boys τους έχουν οδηγήσει σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως και σε ένα κοινό που μεγαλώνει διαρκώς.

Η επιστροφή τους στο Release Athens, μετά την εκρηκτική εμφάνιση του 2023 που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, ήταν μάλλον αναπόφευκτη. Σήμερα εμφανίζονται πιο σίγουροι και πιο επίκαιροι από ποτέ - ένα όνομα που δεν ανανεώνει απλώς το post-punk, αλλά το χρησιμοποιεί ως όχημα για να περιγράψει, με ωμή ειλικρίνεια και άφθονο χιούμορ, τον παραλογισμό της σύγχρονης ζωής.

Follow Viagra Boys:

Official Website

Facebook

Instagram

Spotify

YouTube

TikTok

Η Ecca Vandal παραμένει μία από τις πιο απροσδιόριστες παρουσίες της σύγχρονης σκηνής. Με αφετηρία τη jazz αυτοσχεδιαστική λογική και μια βαθιά DIY νοοτροπία, η Αυστραλή δημιουργός κινείται με άνεση ανάμεσα σε alternative rock, hip hop, electronica και soul, χτίζοντας έναν απίστευτα δυναμικό ήχο που βασίζεται περισσότερο στην ένταση και το συναίσθημα παρά στις εύκολες κατηγοριοποιήσεις.

Μετά την καθολική αποδοχή του ομώνυμου ντεμπούτου της, επέστρεψε τα τελευταία χρόνια με νέο υλικό που σηματοδοτεί ένα πιο δυναμικό κεφάλαιο στη διαδρομή της. Από το εκρηκτικό “Bleed But Never Die” μέχρι τις πιο εσωστρεφείς στιγμές των “Then There’s One” και “Cruising To Self Soothe”, επιβεβαιώνει τη φήμη της ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της σύγχρονης σκηνής.

Παράλληλα, έχει εδραιώσει τη θέση της ως καθηλωτική performer, με εμφανίσεις δίπλα σε ονόματα όπως οι Queens of the Stone Age, Incubus και The Prodigy, ενώ την περασμένη άνοιξη συνόδευσε τους Limp Bizkit στην ευρωπαϊκή περιοδεία τους. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, θα βρεθεί ξανά στη σκηνή μαζί τους, στην παρθενική εμφάνιση και των δύο στη χώρα μας, σε μια φεστιβαλική ημέρα που υπόσχεται ρυθμό, ενέργεια και μηδενικές ανάσες.

Follow Ecca Vandal:

Official Website

TikTok

X

Instagram

Spotify

YouTube

Facebook

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 80€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 300€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Three Days Grace & more TBA (28/6, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 25€)

Σημαντικό: Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, μπορείς να αποκτήσεις όποιο εισιτήριο επιθυμείς για το Release Athens 2026 (γενικής εισόδου, VIP, συνδυαστικό και ΑμεΑ), σε 4 άτοκες δόσεις αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Για όλες τις πληροφορίες:

https://www.releaseathens.gr/4-atokes/

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.