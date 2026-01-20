Oι Atmosphere έρχονται πρώτη φορά Αθήνα στο Floyd

Οι Atmosphere έρχονται στην Αθήνα για μία εμφάνιση αντάξια της φήμης τους, το Σάββατο 9 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue! Το επιδραστικό hip-hop ντουέτο από τη Μινεάπολη θα βρεθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας, σε μια ιστορική βραδιά που οι οπαδοί τους περίμεναν εδώ και χρόνια. Μαζί τους στη σκηνή ο σπουδαίος Sage Francis και ο ανερχόμενος ZooDeVill.



Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 23/1 στις 10:00, στην τιμή των 32€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Από αύριο, Τετάρτη, 21/1, 12:00 και για 46 ώρες, εισιτήρια θα διατίθενται μέσω ειδικής προπώλησης αποκλειστικά σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter της μπάντας.

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά - 211 7700000 / Online - more.com

Οι Atmosphere είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο επιδραστικά hip-hop ονόματα της Μινεάπολης. Ο πολυσυλλεκτικός τους ήχος ξεκινά από τα 90s boom-bap beats και φτάνει μέχρι μελαγχολικές alt-rock μπαλάντες, με στίχους που προσαρμόζονται ιδανικά σε κάθε μουσικό υπόβαθρο.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ο rapper και στιχουργός Sean “Slug” Daley και ο παραγωγός Anthony “Ant” Davis έχουν ακολουθήσει μια ασταμάτητη πορεία δημιουργίας, κυκλοφορώντας περισσότερα από 20 στούντιο άλμπουμ, EPs και side projects.

Όλες οι κυκλοφορίες τους πραγματοποιούνται μέσω της δικής τους ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας, Rhymesayers Entertainment, την οποία συνεχίζουν να διατηρούν έως σήμερα.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, το καταξιωμένο δίδυμο έχει χτίσει μια σπουδαία κληρονομιά, φέρνοντας την ειλικρίνεια, την ταπεινότητα και τη συναισθηματική ευαισθησία στο προσκήνιο της μουσικής του. Παράλληλα, προκαλεί διαρκώς τον εαυτό του να εξελιχθεί, χωρίς να απομακρύνεται από τις μουσικές του ρίζες.

Ο Slug έχει αποδείξει ξανά και ξανά την ικανότητά του στην αφήγηση συναρπαστικών ιστοριών, αφήνοντας το προσωπικό του αποτύπωμα, ενώ ταυτόχρονα αποτίει φόρο τιμής στους rappers και τους συνθέτες που τον επηρέασαν. Ο Ant έχει ντύσει αυτούς τους στίχους με ήχους εμπνευσμένους από soul, funk, rock και reggae, καθώς και από τη μαγεία των πρωτοπόρων DJs και παραγωγών της hip-hop, δημιουργώντας τον χαρακτηριστικό του ήχο σε τραγούδια για τη ζωή, την αγάπη, το άγχος και τις αποτυχίες.

Δίσκοι όπως το ντεμπούτο τους Overcast (1997), καθώς και τα “God Loves Ugly”, “When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold”, “Seven’s Travels”, “Lucy Ford: The Atmosphere EP”, “Southsiders”, αλλά και τραγούδια όπως τα “Camera Thief”, “Sunshine”, “Trying to Find a Balance”, “The Best Day”, “God Loves Ugly” και “Smart Went Crazy”, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη χαρά, χορό και αυθεντικό hip-hop.

Guest της βραδιάς θα είναι ο Sage Francis, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους στιχουργούς της underground hip-hop σκηνής των 00s και αφεντικό της Strange Famous Records. Ο πρώτος ράπερ που υπέγραψε στην περίφημη Epitaph Records, επιστρέφει φέτος με νέο υλικό μετά από πολύχρονη απουσία.

Ο ZooDeVille, ράπερ και σκηνοθέτης, μέλος της κολεκτίβας NOFUN! από το Λος Αντζελες, φέρνει την ενέργειά του, ως ένα από τα πλέον συζητημένα ονόματα της σκηνής.

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706