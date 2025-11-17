Magdalena Bay: Το electropop δίδυμο ετοιμάζει συλλεκτικό box set με επτάιντσα

Το electro-pop δίδυμο από το Λος Άντζελες, Magdalena Bay (Mica Tenenbaum & Matthew Lewin), ανακοίνωσε το Nice Day: A Collection of Singles, μια συλλεκτική κασετίνα με 7ιντσα που συγκεντρώνει όλα τα standalone singles που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους μήνες. Μαζί παρουσιάζουν δύο ολοκαίνουργια τραγούδια, τα "This Is The World (I Made It For You)" και "Nice Day", τα οποία μπορείτε να ακούσετε ήδη.

Το box set κυκλοφορεί στις 17 Απριλίου 2026 μέσω της Mom + Pop, ενώ κάθε single θα είναι διαθέσιμο και ξεχωριστά. «This is the final pair (we made it for you). Thank you for listening to these songs, it’s been a nice day to tangle with you», αναφέρει το συγκρότημα.

Η κασετίνα περιλαμβάνει και τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους μήνες:

"Second Sleep" & "Star Eyes" (Σεπτέμβριος)

"Human Happens" & "Paint Me a Picture" (Οκτώβριος)

"Unoriginal" & "Black-Eyed Susan Climb" (Halloween)

Τα οκτώ κομμάτια αυτά ακολουθούν το Imaginal Disk, το εξαιρετικά επιτυχημένο δεύτερο full-length τους, το οποίο βρέθηκε σε αρκετές λίστες με τα καλύτερα του 2024. Xάρισε τραγούδια που κυριάρχησαν στις λίστες, όπως τα "Death & Romance", "Image", "Tunnel Vision" και "That’s My Floor", με αντίστοιχα εντυπωσιακά, sci-fi βίντεο. Το 2024 κυκλοφόρησε και το remix "Image (Grimes Special)" της Grimes, ενώ ακολούθησε και η πρώτη τους late-night εμφάνιση στο Jimmy Kimmel Live!.

Η άνοδος των Magdalena Bay δεν είναι τυχαία. Με το debut LP Mercurial World (2021) και τις μετέπειτα κυκλοφορίες τους, το δίδυμο έχει χτίσει ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα και φαντασιακά σύμπαντα στην σύγχρονη pop-electronica και το Nice Day έρχεται ως το επόμενο κομμάτι αυτού του κόσμου.