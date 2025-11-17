Πληροφορίες

Η Charli XCX κυκλοφόρησε το "Chains Of Love", ένα νέο, σκοτεινό και goth κομμάτι

Το κομμάτι γράφτηκε για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του "Wuthering Heights".

Charli XCX
Avopolis Team

Το τραγούδι είναι το πιο πρόσφατο απόσπασμα από το επερχόμενο άλμπουμ της Charli, το οποίο έχει συνθέσει εξ ολοκλήρου για την ταινία της Emerald Fennell, βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα της Emily Brontë.

Το άλμπουμ ανακοινώθηκε για πρώτη φορά νωρίτερα μέσα στον μήνα, ενώ είχε ήδη γίνει προεπισκόπηση με το κομμάτι "House", όπου η Charli συνεργάστηκε με τον John Cale για να δημιουργήσει έναν ανατριχιαστικό, κινηματογραφικό ήχο.

Τώρα, το δεύτερο δείγμα του δίσκου έρχεται με το "Chains Of Love". Όπως και το "House", έτσι και αυτό το τραγούδι έχει την ίδια σκοτεινή, ατμοσφαιρική αύρα: ξεκινά με μια δίνη κινηματογραφικής μελωδίας και χτίζεται σταδιακά μέχρι μια εκρηκτική, ευφορική κορύφωση.

«I’d rather lay down in thorns / I’d rather drown in a stream / I’d rather light myself on fire / I’d rather wear all these scars / I’d rather watch my skin bleed / In the eye of your storm» τραγουδά η Charli, πριν μπει στο ρεφρέν: «Shattering like glass / Yes, they’re breaking up my heart / The chains of love are cruel.»

Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν τη συμβολική γιορτή του έρωτα.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

RYTMONORM

O RYTMONORM κάνει ένα ονειρικό ταξίδι στην ηλεκτρονική νοσταλγία με το "L’intruse"

Με το νέο του single "L’intruse", ο RYTMONORM επιστρέφει με έναν ήχο που μοιάζει να δραπέτευσε από χαμένη...
The Rockin’ Dead

Οι The Rockin’ Dead επιστρέφουν και το ελληνικό alternative rock αποκτά ξανά παλμό

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία δημιουργικής ωρίμανσης, οι The Rockin’ Dead επιστρέφουν με το νέο...
Tony Bluebird

Ο Tony Bluebird τυλίγει την αστική νύχτα σε μια "Κασέτα"

Με το νέο του ΕΡ "Κασέτα", ο Tony Bluebird επιστρέφει σε ένα format-σύμβολο και ολοκληρώνει την...

Featured

Holly Golightly

Holly Golightly – Look Like Trouble

Η Holly Golightly, μια βετεράνος της βρετανικής σκηνής που ξέρει να ραγίζει καρδιές, επιστρέφει με έναν...
Rodeo Travis Scott

Γιατί το "Rodeo" του Travis Scott ακούγεται πιο ζωντανό το 2025 απ’ ό,τι το 2015

Όταν άλλοτε πρωτοποριακά άλμπουμ ξεθωριάζουν κάτω από τον θόρυβο της μίμησης, το "Rodeo" κάνει το...
4 νέα ambient άλμπουμ για τον Νοέμβριο

4 νέα ambient άλμπουμ για να χαθείς μέσα στον Νοέμβριο

Τέσσερις κυκλοφορίες που σου ζητούν να χαμηλώσεις τους παλμούς σου και να βυθιστείς μέσα τους:...

Best of Network