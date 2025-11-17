Η Charli XCX κυκλοφόρησε το "Chains Of Love", ένα νέο, σκοτεινό και goth κομμάτι

Το τραγούδι είναι το πιο πρόσφατο απόσπασμα από το επερχόμενο άλμπουμ της Charli, το οποίο έχει συνθέσει εξ ολοκλήρου για την ταινία της Emerald Fennell, βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα της Emily Brontë.

Το άλμπουμ ανακοινώθηκε για πρώτη φορά νωρίτερα μέσα στον μήνα, ενώ είχε ήδη γίνει προεπισκόπηση με το κομμάτι "House", όπου η Charli συνεργάστηκε με τον John Cale για να δημιουργήσει έναν ανατριχιαστικό, κινηματογραφικό ήχο.

Τώρα, το δεύτερο δείγμα του δίσκου έρχεται με το "Chains Of Love". Όπως και το "House", έτσι και αυτό το τραγούδι έχει την ίδια σκοτεινή, ατμοσφαιρική αύρα: ξεκινά με μια δίνη κινηματογραφικής μελωδίας και χτίζεται σταδιακά μέχρι μια εκρηκτική, ευφορική κορύφωση.

«I’d rather lay down in thorns / I’d rather drown in a stream / I’d rather light myself on fire / I’d rather wear all these scars / I’d rather watch my skin bleed / In the eye of your storm» τραγουδά η Charli, πριν μπει στο ρεφρέν: «Shattering like glass / Yes, they’re breaking up my heart / The chains of love are cruel.»

Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν τη συμβολική γιορτή του έρωτα.