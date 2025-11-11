Πληροφορίες

Charli XCX και John Cale συνεργάζονται στο νέο single "House" για το "Wuthering Heights"

Το νέο single της Charli XCX με τίτλο "House", σε συνεργασία με τον John Cale, κυκλοφόρησε και μπορείς ήδη να το ακούσεις και να δεις το βίντεο.

Charli XCX και John Cale
Το κομμάτι είναι το πρώτο δείγμα από το άλμπουμ που έγραψε η Charli για την επερχόμενη κινηματογραφική διασκευή του Ανεμοδαρμένα Ύψη από την Emerald Fennell. Στο τραγούδι συμμετέχει ο θρύλος των Velvet Underground, John Cale. Ο ήχος είναι κινηματογραφικός, σκοτεινός, βγαλμένος από μια εσωτερική νύχτα: η Charli κινείται σε γοτθικά και industrial rock μονοπάτια, ενώ η απαγγελία του Cale δίνει στο κομμάτι την αίσθηση ενός οιωνού.

«I’m a prisoner / To live for eternity» και «Am I living in another world? / Another world I created / For what?» μονολογεί ο Cale, πριν ενωθεί με την Charli στο τελευταίο μέρος του κομματιού, επαναλαμβάνοντας σε ένα ξέσπασμα που χτυπάει πάνω σε δραματικές κιθάρες: «I think I’m gonna die in this house». Στο τέλος ο Cale μένει μόνος, ψιθυρίζοντας: «In every room / I hear silence».

Το βίντεο, σε σκηνοθεσία του Mitch Ryan, παρουσιάζει την Charli και τον Cale ανάμεσα σε σκοτεινές μορφές, με μία σκηνή όπου η Charli ρίχνει λιωμένο κερί στο δέρμα της σε μια ατμόσφαιρα τελετουργίας.

Για το πώς γεννήθηκε το τραγούδι, η Charli είπε ότι την περασμένη χρονιά, ανήμερα Χριστουγέννων, η Fennell την πήρε τηλέφωνο για να τη ρωτήσει αν θα ήθελε να γράψει μουσική για το Wuthering Heights. «Διάβασα το σενάριο και ένιωσα αμέσως έμπνευση έτσι ο [συχνός συνεργάτης της] Finn Keane κι εγώ αρχίσαμε όχι ένα αλλά πολλά κομμάτια που μας φάνηκαν ότι ανήκαν σε αυτόν τον κόσμο που δημιουργούσε».

«Μετά το τόσο βαθύ βύθισμα στο προηγούμενο άλμπουμ μου, είχα ανάγκη να ξεφύγω σε κάτι εντελώς διαφορετικό, σχεδόν αντίθετο. Όταν σκέφτομαι το Wuthering Heights, σκέφτομαι πολλά. Το πάθος και τον πόνο. Την Αγγλία. Τους βάλτους, τη λάσπη, το κρύο. Την επιμονή και την αντοχή».

«Όσο δούλευα για τη μουσική της ταινίας, η φράση “elegant and brutal” με στοίχειωνε» είπε, προσθέτοντας ότι νιώθει «πολύ τυχερή» που δούλεψε με τον Cale. «Όταν τελείωσε το καλοκαίρι, ακόμη σκεφτόμουν τα λόγια του. Έτσι τον προσέγγισα για να ακούσει τα τραγούδια που ενέπνευσε τόσο βαθιά, και, ίσως, για να δούμε αν θα ήθελε να συνεργαστούμε. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και… αυτή η φωνή. Τόσο κομψή. Τόσο σκληρή».

 

 

