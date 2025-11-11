Η Robyn επιστρέφει με το πρώτο της single μετά από επτά χρόνια

Η Robyn επιστρέφει. Προχθές (9 Νοεμβρίου), η Σουηδή pop star ανάρτησε στο Instagram Story της έναν σύνδεσμο για εγγραφή σε mailing list, συνοδευόμενο από το αινιγματικό μήνυμα «keep your eyes open…». Τώρα ανακοίνωσε αυτό που φαίνεται να είναι το πρώτο της νέο single μετά από επτά χρόνια. Τιτλοφορείται "Dopamine" και κυκλοφορεί αύριο Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου.

Τον Σεπτέμβριο, ο Klas Åhlund, ένας από τους μακροχρόνιους συνεργάτες της Robyn, εμφανίστηκε στο podcast του Per Nordmark, Nordmark Pod. Σε μια δήλωση από το επεισόδιο, μεταφρασμένη από τα σουηδικά από το Stereogum, ανέφερε: «Μόλις τελειώσαμε ένα νέο άλμπουμ της Robyn που πρόκειται να κυκλοφορήσει. Πολύ συναρπαστικό! Είμαι εξαιρετικά περήφανος γι’ αυτό.»

Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της Robyn, Honey, κυκλοφόρησε το 2018. Έκτοτε παρέμεινε ενεργή μέσα από συνεργασίες, εμφανιζόμενη σε τραγούδια των SG Lewis, Jónsi των Sigur Rós, Smile, Neneh Cherry, και Jamie xx, ενώ συνεργάστηκε και με τον συμπατριώτη της Yung Lean στο remix του “360” της Charli XCX από το Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat.