Blackwater Holylight: Τα σκοτεινά κορίτσια επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και μεταμορφωμένο ήχο

Οι Blackwater Holylight μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους υπέροχο single "Heavy, Why?", δίνοντας την πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ τους Not Here Not Gone. Πλέον εγκατεστημένες στο Λος Άντζελες, μετά την αποχώρηση από το Πόρτλαντ του Όρεγκον, το heavy rock τρίο συνεχίζει να εξελίσσει το υβριδικό του ύφος, εκεί όπου το doom συναντά την shoegaze αιθέρια ομίχλη.

Το "Heavy, Why?" περιστρέφεται γύρω από την εμπειρία της αποσύνδεσης από τον εαυτό, με βαριές, σκοτεινές κιθάρες που χτίζουν σταδιακά προς μια ηλεκτρισμένη κορύφωση. Το αποτέλεσμα είναι άγριο και ταυτόχρονα διαχρονικό, σαν να ανήκει σε μια εποχή εκτός χρόνου.

Η τραγουδίστρια Sunny Faris σημειώνει: «Το "Heavy, Why?" είναι μια σύνθεση με λιγότερο λόγο και περισσότερο βάρος στα όργανα, που μιλά με έναν κρυπτικό αλλά ακριβή τρόπο για την εμπειρία του να νιώθεις αποσυνδεδεμένος από τον Εαυτό. Και θέτει απλά το ερώτημα: Γιατί; Γιατί αυτή η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, μοναχική, επώδυνη και βαριά;».

Το κομμάτι χαράζει το ύφος του Not Here Not Gone, ενός άλμπουμ που διαμορφώθηκε από την μετακόμιση της μπάντας και την αναζήτηση μιας νέας αρχής. Αφήνοντας πίσω τη μουντή υγρασία του Pacific Northwest για το εκτυφλωτικό φως του Λος Άντζελες, το συγκρότημα βρέθηκε να ξαναχτίζει τα πάντα από την αρχή. Μέσα σε αυτό το μεταίχμιο αλλαγής και αβεβαιότητας, οι Blackwater Holylight δημιούργησαν έναν δίσκο που συλλαμβάνει ταυτόχρονα τη δύναμη και την ευαλωτότητα. Και όπως το θέτει η ντράμερ Eliese Dorsay: «Σε κάποια τραγούδια είμαστε ο θηρευτής, σε κάποια άλλα είμαστε το θήραμα».

Οι Blackwater Holylight είναι μια γυναικεία heavy rock μπάντα που κινείται ανάμεσα στο doom, το psych rock και την shoegaze ατμόσφαιρα (ή deathgaze, όπως την λένε οι ίδιες), με έμφαση στη μελωδική σκοτεινιά, τις βαριές κιθάρες και την υπνωτική φωνή της Sunny Faris. Από το ομώνυμο ντεμπούτο τους το 2018 μέχρι τις πρόσφατες κυκλοφορίες τους, οι Blackwater Holylight έχουν ξεχωρίσει για τον συναισθηματικό βάθος του ήχου τους, όπου το εύθραυστο και η δύναμη συνυπάρχουν στον ίδιο παλμό. Έχουν περιοδεύσει εκτενώς στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, χτίζοντας ένα πιστό κοινό στη σύγχρονη σκοτεινή εναλλακτική σκηνή.