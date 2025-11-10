Πληροφορίες

Οι Daft Punk χάνονται στο διάστημα με το νέο βίντεο του "Contact"

Με ένα νέο βίντεο σε συνεργασία με τις Epic Games και Magnopus, οι Daft Punk επεκτείνουν τον κόσμο του "The Daft Punk Experience" στο Fortnite, μετατρέποντας το "Contact" σε μια κινηματογραφική οδύσσεια μέσα από το παρελθόν τους.

Daft Punk
Avopolis Team

Οι Daft Punk κυκλοφόρησαν ένα νέο βίντεο για το κομμάτι “Contact”, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις Epic Games και Magnopus. Το οπτικό υλικό επεκτείνει τον κόσμο που παρουσιάστηκε στο The Daft Punk Experience, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Fortnite στις 27 Σεπτεμβρίου, επανεξετάζοντας την εισαγωγική του σεκάνς με μια πιο κινηματογραφική προσέγγιση.

Στο παιχνίδι, οι παίκτες ταξιδεύουν μέσα από μια πύλη σε μια καλειδοσκοπική οπτικοακουστική οδύσσεια, προτού φτάσουν στο Daft Punk Experience. Το βίντεο του “Contact” ακολουθεί τους δύο ρομποτικούς χαρακτήρες των Daft Punk στο ίδιο ταξίδι, καθώς παρασύρονται στο διάστημα προς ένα μυστηριώδες, παλλόμενο σήμα που τους οδηγεί σε ένα έντονα συναισθηματικό, υψηλής έντασης ταξίδι, γεμάτο αναφορές σε στιγμές από όλη την καριέρα τους.

Το “Contact” αποτελεί το κλείσιμο του τελευταίου άλμπουμ των Daft Punk, Random Access Memories, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και ως η εισαγωγική σεκάνς του The Daft Punk Experience. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Thomas Bangalter άνοιξε το απρόσμενο DJ σετ του στο Centre Pompidou στο Παρίσι(στο πλαίσιο του εορτασμού Because Beaubourg) με το συγκεκριμένο κομμάτι, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του δύναμη. Η εκδήλωση, η οποία προσέλκυσε πάνω από 40.000 θεατές σε δύο ημέρες, σηματοδότησε την 20ή επέτειο της Because Music και το τελικό κλείσιμο του Centre Pompidou για πενταετείς εργασίες ανακαίνισης.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Daft Punk

Οι Daft Punk χάνονται στο διάστημα με το νέο βίντεο του "Contact"

Με ένα νέο βίντεο σε συνεργασία με τις Epic Games και Magnopus, οι Daft Punk επεκτείνουν τον κόσμο του "The...
Grammys 2026

Grammys 2026: Η εναλλακτική σκηνή φοράει πάλι τα καλά της

Η Recording Academy ανακοίνωσε τους υποψηφίους για τα Grammy Awards 2026. Ανάμεσα στα πιο ηχηρά...
White Stripes

Οι White Stripes στο Rock and Roll Hall of Fame – Χωρίς την Meg White στη σκηνή

Ο Jack White αποδέχτηκε την ένταξη των White Stripes στο Rock and Roll Hall of Fame σε μια τελετή...

Featured

Wim Wenders

Wim Wenders: «Δεν θα άφηνα κανέναν να παρέμβει στην επιλογή της μουσικής στις ταινίες μου»

Με αφορμή το τριήμερο αφιέρωμα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, "Wim Wenders: Η μεγάλη αναδρομή" «ακούμε» τις...
Sad Lovers & Giants

Sad Lovers & Giants: Η επιστροφή μιας αγαπημένης μελαγχολίας στην Αθήνα

Οι Sad Lovers & Giants ανεβαίνουν στη σκηνή του Gagarin 205 το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, παρέα με τους...
Armand Hammer & The Alchemist

Armand Hammer & The Alchemist – Mercy

Ο Alchemist αποδομεί, οι ELUCID και billy woods χτίζουν, κι εσύ απλώς προσπαθείς να προλάβεις τις...

Best of Network