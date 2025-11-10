Οι Daft Punk χάνονται στο διάστημα με το νέο βίντεο του "Contact"

Οι Daft Punk κυκλοφόρησαν ένα νέο βίντεο για το κομμάτι “Contact”, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις Epic Games και Magnopus. Το οπτικό υλικό επεκτείνει τον κόσμο που παρουσιάστηκε στο The Daft Punk Experience, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Fortnite στις 27 Σεπτεμβρίου, επανεξετάζοντας την εισαγωγική του σεκάνς με μια πιο κινηματογραφική προσέγγιση.

Στο παιχνίδι, οι παίκτες ταξιδεύουν μέσα από μια πύλη σε μια καλειδοσκοπική οπτικοακουστική οδύσσεια, προτού φτάσουν στο Daft Punk Experience. Το βίντεο του “Contact” ακολουθεί τους δύο ρομποτικούς χαρακτήρες των Daft Punk στο ίδιο ταξίδι, καθώς παρασύρονται στο διάστημα προς ένα μυστηριώδες, παλλόμενο σήμα που τους οδηγεί σε ένα έντονα συναισθηματικό, υψηλής έντασης ταξίδι, γεμάτο αναφορές σε στιγμές από όλη την καριέρα τους.

Το “Contact” αποτελεί το κλείσιμο του τελευταίου άλμπουμ των Daft Punk, Random Access Memories, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και ως η εισαγωγική σεκάνς του The Daft Punk Experience. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Thomas Bangalter άνοιξε το απρόσμενο DJ σετ του στο Centre Pompidou στο Παρίσι(στο πλαίσιο του εορτασμού Because Beaubourg) με το συγκεκριμένο κομμάτι, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του δύναμη. Η εκδήλωση, η οποία προσέλκυσε πάνω από 40.000 θεατές σε δύο ημέρες, σηματοδότησε την 20ή επέτειο της Because Music και το τελικό κλείσιμο του Centre Pompidou για πενταετείς εργασίες ανακαίνισης.