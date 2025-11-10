Πληροφορίες

Grammys 2026: Η εναλλακτική σκηνή φοράει πάλι τα καλά της

Η Recording Academy ανακοίνωσε τους υποψηφίους για τα Grammy Awards 2026. Ανάμεσα στα πιο ηχηρά ονόματα στις κατηγορίες της εναλλακτικής μουσικής βρίσκονται οι Bon Iver, The Cure, Turnstile και Wet Leg.

Grammys 2026
Ο Justin Vernon των Bon Iver παραμένει αγαπημένος της Ακαδημίας, έχοντας κερδίσει το βραβείο Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη πριν από περισσότερο από μια δεκαετία για το άλμπουμ του 2011. Έκτοτε έχει αναγνωριστεί σταθερά για τις δικές του κυκλοφορίες, αλλά και πιο πρόσφατα για τη συμβολή του στα δύο άλμπουμ της Taylor Swift το 2020, Folklore και Evermore. Φέτος είναι υποψήφιος για Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ με το SABLE, fABLE και για Καλύτερη Εναλλακτική Ερμηνεία για το single “Everything Is Peaceful Love.”

Οι Wet Leg είναι πιο πρόσφατοι «αγαπημένοι» των Grammys. Το 2023 κέρδισαν και τα δύο βραβεία της εναλλακτικής κατηγορίας, καθώς και αυτό του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη, για το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους και το single “Chaise Longue”. Τώρα επιστρέφουν υποψήφιοι με το δεύτερο άλμπουμ τους, Moisturizer. Η Hayley Williams εμφανίζεται επίσης σε αυτές τις κατηγορίες για πρώτη φορά ως σόλο καλλιτέχνις, με την μπάντα της, Paramore, να έχει πρόσφατα κερδίσει τα βραβεία Καλύτερου Rock Άλμπουμ και Καλύτερης Εναλλακτικής Ερμηνείας για το This Is Why (2023).

Στο σημείο που τέμνονται rock και alternative βρίσκονται και οι Turnstile από τη Βαλτιμόρη. Έχουν τραγούδια υποψήφια σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Καλύτερη Εναλλακτική Ερμηνεία, Καλύτερη Rock Ερμηνεία και Καλύτερη Metal Ερμηνεία, παρότι το άλμπουμ Never Enough, από το οποίο προέρχονται, κατατάσσεται κυρίως στο rock. Παράλληλα, το Don’t Tap the Glass του Tyler, the Creator, με τον πιο dance-forward χαρακτήρα του, του χαρίζει την πρώτη του ατομική υποψηφιότητα εκτός rap κατηγορίας.

Οι Cure είχαν μέχρι σήμερα μόλις δύο υποψηφιότητες για Grammy, και οι δύο στην κατηγορία Καλύτερου Εναλλακτικού Άλμπουμ (για τα Wish το 1992 και Bloodflowers το 2000). Τώρα ο Robert Smith και η μπάντα επιστρέφουν υποψήφιοι και για τα δύο εναλλακτικά βραβεία, με το Songs of a Lost World, το πρώτο τους άλμπουμ εδώ και 16 χρόνια, καθώς και για το εναρκτήριο κομμάτι “Alone.”

Υπενθυμίζεται ότι στα Grammy 2025, νωρίτερα φέτος, η St. Vincent είχε κερδίσει και τα δύο βραβεία εναλλακτικής μουσικής για το άλμπουμ All Born Screaming και το single “Flea”.

 

 

