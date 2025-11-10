Οι White Stripes στο Rock and Roll Hall of Fame – Χωρίς την Meg White στη σκηνή

Ο Jack White αποδέχτηκε το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, την ένταξη των White Stripes στο Rock And Roll Hall Of Fame, καθώς η Meg White έστειλε τις απολογίες της για την απουσία της. Ο τραγουδιστής/κιθαρίστας εμφανίστηκε μόνος του στη σκηνή, στο θέατρο του Los Angeles, καθώς η πρώην συναδέλφισσα και πρώην σύζυγός του Meg δεν εμφανίστηκε. Τους White Stripes παρουσίασε ο Iggy Pop, πριν ο Jack πει στο κοινό: «Σήμερα οι White Stripes είναι περήφανοι που εκπροσωπούν τον ήχο του Detroit punk και του garage rock, και όλους εκείνους τους καλλιτέχνες και τις μπάντες» προσθέτοντας πως η Meg «λυπάται βαθιά που δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ απόψε».

Ανέφερε επίσης ότι η Meg τον βοήθησε να γράψει την ομιλία, λέγοντας: «Είναι πολύ ευγνώμων σε όλους όσοι τη στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Σημαίνει πραγματικά πολλά για εκείνη απόψε». Οι White Stripes διαλύθηκαν επίσημα το 2011 και τελευταία φορά εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή το 2009. Έκτοτε η Meg έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μαζί με τους Bad Company, τους Soundgarden, τους White Stripes και τον Joe Cocker, στην κατηγορία Performer εντάχθηκαν επίσης οι Chubby Checker, Cyndi Lauper και Outkast, ενώ οι Salt N Pepa και Warren Zevon εντάχθηκαν μέσω της κατηγορίας Musical Influence. Ο τραγουδιστής των Bad Company, Paul Rodgers, αποσύρθηκε από την τελετή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα για λόγους υγείας. Η μπάντα τιμήθηκε από τον Joe Perry των Aerosmith, τη Nancy Wilson των Heart, τον Bryan Adams, τον Chris Robinson των Black Crowes και τον ντράμερ των Fleetwood Mac, Mick Fleetwood.

Στην ομιλία του, ο Fleetwood είπε: «Ο Paul είναι η φωνή που κάθε ροκ τραγουδιστής κρατά ως βόρειο αστέρι. Το να ακούς ένα τραγούδι των Bad Company σημαίνει να ακούς μια φωνή μιας φοράς στη ζωή που ανεβάζει το ροκ σε νέα ύψη. Οι Bad Company στηρίζονταν στα blues, αλλά δημιούργησαν και ενιαίες, αλησμόνητες ποπ μελωδίες. Βοήθησαν να διαμορφωθεί ο μουσικός δρόμος που θα ακολουθούσε το ροκ».

Οι Soundgarden εντάχθηκαν έπειτα από παρουσίαση του ηθοποιού και κωμικού Jim Carrey, ο οποίος τους χαρακτήρισε «μία από τις πιο μεγαλοπρεπείς, ισχυρές και επιδραστικές μπάντες όλων των εποχών». Η Toni, κόρη του αδικοχαμένου frontman Chris Cornell, απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα της κατά την ένταξη της μπάντας. Στη σκηνή εντάχθηκε και η Nancy Wilson των Heart για μια ακουστική εκτέλεση του “Fell On Black Days” του 1994.

Οι Soundgarden εμφανίστηκαν επίσης ζωντανά στην τελετή, μαζί με την Taylor Momsen των The Pretty Reckless στο “Rusty Cage” και την Brandi Carlile στο “Black Hole Sun”.

Η τελετή έκλεισε με ένα all-star jam προς τιμήν του Joe Cocker (ενταχθέντος του 2025). Οι Tedeschi Trucks Band, Nathaniel Rateliff και Teddy Swims ενώθηκαν στη σκηνή με τους Chris Robinson, Bryan Adams και Cyndi Lauper, για μια εκτέλεση του “With a Little Help From My Friends”.