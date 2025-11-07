Οι Gorillaz κυκλοφορούν το "The God of Lying" με τους IDLES

Οι Gorillaz κυκλοφόρησαν το νέο τους single "The God of Lying" (με τη συμμετοχή των IDLES). Το κομμάτι είναι το τρίτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους The Mountain, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2026.

Γραμμένο από τους Damon Albarn και Joe Talbot, και ηχογραφημένο σε Λονδίνο, Devon και Μουμπάι, με τον Ajay Prasanna στο bansuri και κρουστά από τον Viraj Acharya, το "The God of Lying" φέρνει τον frontman των IDLES να προσθέτει τη δική του ατίθαση παρουσία σε ένα dub-ύφος, με φωνητικές γραμμές που θέτουν ερωτήματα και προσφέρουν ελάχιστη παρηγοριά, αγγίζοντας τα θέματα κοινωνικού και πολιτικού άγχους που διατρέχουν το άλμπουμ.

Ο 2D δήλωσε: «Να σου πω ένα μυστικό; Η αμφιβολία κουράζει απίστευτα. αλλά το να ρωτάς, να αμφισβητείς, κάνει καλό».

Το The Mountain είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ των Gorillaz: ένα εκτεταμένο ηχητικό τοπίο από όργανα και υφές, γεμάτο φωνές, μελωδίες και κολλητικούς ρυθμούς. Αποτελείται από 15 κομμάτια που ενσωματώνουν την καρδιά της συνεργατικής ταυτότητας των Gorillaz.

Στο άλμπουμ συμμετέχει μια εντυπωσιακή λίστα καλεσμένων και συνεργατών, μεταξύ των οποίων: Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Bizarrap, Black Thought, Gruff Rhys, IDLES, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno, Yasiin Bey, καθώς και οι φωνές φίλων και συνεργατών που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, όπως οι Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof και Tony Allen.

Το The Mountain είναι σαν playlist για ένα πάρτι στο σύνορο ανάμεσα σ’ αυτόν τον κόσμο και σε ό,τι έρχεται μετά, μια εξερεύνηση της διαδρομής της ζωής και της συγκίνηση του να υπάρχεις.