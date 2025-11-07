Όταν το παρελθόν των Khruangbin ξαναπαίζεται για να ακουστεί αλλιώς

Οι Khruangbin κυκλοφόρησαν το The Universe Smiles Upon You ii, μια επανεπινοημένη εκδοχή του ντεμπούτου τους The Universe Smiles Upon You, με αφορμή τα δέκα χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία. Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει μουσικές διαφορετικές εκδοχές των αρχικών κομματιών. Στο The Universe Smiles Upon You ii η μπάντα αλλάζει τη σειρά και τη δομή του tracklist: το κομμάτι "Mr. White", που άνοιγε το αρχικό άλμπουμ, αφαιρείται και στη θέση του μπαίνει το "Bin Bin", το οποίο αρχικά υπήρχε μόνο ως bonus track στην ιαπωνική κυκλοφορία. Η νέα εκδοχή του "Mr. White" εμφανίζεται τώρα στην ιαπωνική έκδοση του CD με τον τίτλο "M. Blanc".

Η κυκλοφορία συνοδεύεται και από ένα νέο video clip για το "White Gloves ii". Το βίντεο, σκηνοθετημένο από τους Khruangbin είναι ήδη διαθέσιμο στο YouTube. Το άλμπουμ κυκλοφορεί ψηφιακά μέσω της Dead Oceans, ενώ η φυσική έκδοση είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία σε βινύλιο (στις εκδόσεις M. Blanc και M. Noir) και σε Deluxe Compact Disc, με φωτογραφίες από τις ηχογραφήσεις και συνέντευξη σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας.

Πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι Khruangbin εξέπληξαν τους fans τους ανακοινώνοντας μια νέα περιοδεία στις ΗΠΑ, με αφορμή την 10η επέτειο του The Universe Smiles Upon You. Η μπάντα θα παίξει σε μικρούς χώρους σε 15 ημερομηνίες σε όλη τη χώρα.

Οι Khruangbin δεν είχαν εξαρχής σκοπό να ξαναφτιάξουν το άλμπουμ, το μόνο που ήξεραν στις παγωμένες πρώτες μέρες του 2025, στη φάρμα της κεντρικής Τέξας όπου έχουν ηχογραφήσει σχεδόν όλη τη μουσική τους, ήταν ότι πλησίαζε η 10η επέτειος του ντεμπούτου τους. Τι θα γινόταν, αναρωτήθηκαν, αν επέστρεφαν εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και ξαναηχογραφούσαν τον δίσκο, την ίδια μέρα ακριβώς, δέκα χρόνια μετά; Αποφάσισαν να το δοκιμάσουν.

Δεν χρειάστηκε πολύ για να καταλάβουν η Laura Lee Ochoa, ο Mark Speer και ο DJ Johnson ότι η ιδέα ήταν καλή: κοιτώντας αυτά τα τραγούδια μέσα από τον καθρέφτη των δέκα χρόνων, άκουσαν τον εαυτό τους να έχει αλλάξει, ως άνθρωποι, ως μουσικοί, ως σώματα μέσα στον χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι το The Universe Smiles Upon You ii: δέκα ολοκαίνουργιες εκδοχές των κομματιών του αρχικού άλμπουμ, παιγμένες και οργανωμένες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο ποιοι είναι τώρα, χωρίς να παραμένουν δέσμιοι του ποιοι ήταν τότε.