Οι Death Angel "σπέρνουν" πάλι με το νέο “Cult of the Used”

Έξι χρόνια μετά το τελευταίο τους νέο υλικό, οι Death Angel επιστρέφουν με ένα κομμάτι που μοιάζει περισσότερο με προειδοποίηση παρά με single.

Death Angel
Avopolis Team

Οι Death Angel κυκλοφόρησαν το νέο τους κομμάτι "Cult of the Used", λίγο πριν την έναρξη της αμερικανικής περιοδείας τους "Act III US Tour" στο τέλος του μήνα. Πρόκειται μόλις για το δεύτερο νέο τραγούδι του σχήματος τα τελευταία έξι χρόνια. Το κομμάτι πατάει σε ένα groove-metal σκελετό, με ξέσπασματα thrash riffing, ενώ η φωνή του Mark Osegueda παραμένει αιχμηρή, περιγράφοντας «μια κοινωνία υπνωτισμένη, στρατηγικά χειραγωγούμενη και εκμεταλλευόμενη». Ο κιθαρίστας Rob Cavestany δήλωσε πως η μπάντα ήθελε το κομμάτι να συμπέσει με την επανέναρξη της headlining δραστηριότητάς τους στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά το 2019. «Θέλαμε να το κάνουμε σαν κάτι extra, να έχει βάρος. Εννοείται πως θα είναι στη setlist όλης της περιοδείας», πρόσθεσε.

Οι Death Angel είναι από εκείνα τα σχήματα του Bay Area thrash που δεν έσβησαν ποτέ πραγματικά, απλώς μερικές φορές αποσύρονταν στη σκιά, σαν κάποιος που ξέρει ότι η φλόγα του δεν χρειάζεται να είναι πάντα στο κέντρο. Από τα τέλη της δεκαετίας του '80 μέχρι σήμερα, έχουν ζήσει διαλύσεις, επανενώσεις, ατυχήματα, θανάτους, και ωστόσο επιμένουν με την ίδια αφοσίωση στην ένταση και τον ρυθμό που χτυπάει σαν καρδιά σε υπόγειο συναυλιακό χώρο.

Το "Cult of the Used" ακούγεται σαν κομμάτι γραμμένο από μπάντα που γνωρίζει πως ο κόσμος έχει αλλάξει, αλλά δεν σκοπεύει να προσαρμοστεί για να τον ευχαριστήσει. Το θέμα του τραγουδιο, μια κοινωνία που αποδέχεται παθητικά τη χειραγώγηση, δεν είναι απλώς στιχουργικό μοτίβο: είναι σχόλιο από ανθρώπους που έχουν ζήσει τη μουσική βιομηχανία στο πετσί τους, βλέποντας γενιές να περνούν, να διαλύονται, να ξαναχτίζονται από την αρχή.

Κι ίσως γι’ αυτό η επιστροφή τους στην αμερικανική σκηνή, μετά από έξι χρόνια, δεν μοιάζει με comeback. Μοιάζει με υπενθύμιση. Ότι ο παλιός (καλός) θόρυβος ακόμα βρυχάται. Και αυτή τη φορά δεν ζητάει να αρέσει.

 

