Πληροφορίες

Η επιστροφή των De La Soul και το φως που κουβαλάει το όνομα του Dave

Οι De La Soul ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ με τίτλο "Cabin in the Sky" και κυκλοφόρησαν το νέο single "The Package".

De La Soul
Avopolis Team

Το άλμπουμ, που αποτελεί τη συνέχεια του And the Anonymous Nobody… του 2016, θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου μέσω της Mass Appeal, ως μέρος της σειράς με τα επτά νέα άλμπουμ από εμβληματικούς rap καλλιτέχνες που ετοιμάζει το label φέτος.

Θα είναι η πρώτη τους κυκλοφορία μετά τον θάνατο, το 2023, του ιδρυτικού μέλους David Jude Jolicoeur, γνωστού επίσης ως Trugoy, Dave ή Trugoy the Dove.

«Το Cabin in the Sky ζει σ’ εκείνη τη ζώνη ανάμεσα στην απώλεια και στο φως», δήλωσε ο Posdnuos σε δελτίο τύπου. «Μιλά για τον πόνο που κουβαλάμε και τη χαρά που, με κάποιον τρόπο, συνεχίζει να μας βρίσκει. Αυτός ο δίσκος είναι θεραπεία και γιορτή μαζί. Υπάρχει ευαλωτότητα σε αυτά τα τραγούδια, γιατί όσα περάσαμε μάς έφεραν ακριβώς εδώ, σ’ αυτό το άλμπουμ, τιμώντας όσα χάσαμε και υψώνοντας όσα παραμένουν. Αυτή η δυαδικότητα. Αυτή είναι η ζωή. Και αυτό είναι οι De La».

Το Cabin in the Sky οδηγείται από το single "The Package", το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω. Στο υπόλοιπο άλμπουμ συμμετέχουν οι παραγωγοί DJ Premier, Super Dave και Pete Rock, καθώς και οι καλεσμένοι Killer Mike, η Yukimi των Little Dragon, Common, Nas και ο Black Thought των The Roots.

Μιλώντας στο Pitchfork, ο Posdnuos είπε ότι εκείνος και ο Maseo ξεκίνησαν να δουλεύουν τον δίσκο τον Φεβρουάριο του 2025, μετά από πρόταση του Peter Bittenbender (Mass Appeal) για συμμετοχή στην καμπάνια “Legend Has It”. Μέσα από την καμπάνια αυτή έχουν ήδη κυκλοφορήσει νέα άλμπουμ από τους Slick Rick, Raekwon, Ghostface Killah, Mobb Deep και τον αείμνηστο Big L. Το label σχεδιάζει ακόμα μία κυκλοφορία: μια συνεργασία μεταξύ Nas και DJ Premier.

«Ήταν αποστολή μου να σιγουρευτώ ότι η αληθινή ενέργεια του Dave θα διατρέχει ολόκληρο τον δίσκο», δήλωσε ο Posdnuos. «Μία από τις αγαπημένες μας ταινίες ήταν το Beat Street. Την κουβαλούσαμε σε όλη την καριέρα, πάντα έπαιζε στα tour buses. Οι συζητήσεις, οι ατάκες από την ταινία, τις πετούσαμε ο ένας στον άλλον όλα αυτά τα χρόνια, εγώ, ο Pos και ο Dave. Και όταν ο Pos με πλησίασε και μου είπε: “Φίλε, ο Dave είναι ο δικός μας Ramon. Πρέπει να τον γιορτάσουμε. Πρέπει να μετατρέψουμε ολόκληρη την επανακυκλοφορία του καταλόγου σε γιορτή για τον Ramon.” Είχε δίκιο. Οι στιγμές παραμένουν γλυκόπικρες, αλλά αυτό μου έδωσε φως, έμπνευση, και την επιθυμία να συνεχίσω να κρατάω ψηλά τη σημαία μας».

Κάπως έτσι, οι De La Soul επιστρέφουν όχι ως μνημεία μιας παλιάς χρυσής εποχής, αλλά ως ζωντανή απόδειξη ότι το hip-hop δεν είναι απλώς τέμπο, samples και bars, αλλά κοινότητα, απώλεια, μνήμη και επιμονή. Υπήρξαν πάντα οι ποιητές της καθημερινότητας, εκείνοι που μπορούσαν να μετατρέψουν μια ιδιωτική ιστορία σε συλλογική αλήθεια χωρίς να φωνάζουν. Τώρα το κάνουν ξανά, κουβαλώντας την απουσία του Trugoy σαν φως που δεν σβήνει και το Cabin in the Sky δεν είναι φόρος τιμής, είναι μια απλή συνέχεια. Και το να συνεχίζεις (όταν θα μπορούσες απλώς να σιωπήσεις) είναι ίσως η πιο αυθεντική πράξη πίστης στη μουσική.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Gorillaz

Οι Gorillaz κυκλοφορούν το "The God of Lying" με τους IDLES

Με το “The God of Lying”, οι Gorillaz ανοίγουν ακόμη μία ρωγμή στο δικό τους σύμπαν: εκεί όπου το...
Khruangbin

Όταν το παρελθόν των Khruangbin ξαναπαίζεται για να ακουστεί αλλιώς

Δέκα χρόνια μετά το ντεμπούτο τους, οι Khruangbin επιστρέφουν στο ίδιο αχυρώνα του Τέξας για να...
Death Angel

Οι Death Angel "σπέρνουν" πάλι με το νέο “Cult of the Used”

Έξι χρόνια μετά το τελευταίο τους νέο υλικό, οι Death Angel επιστρέφουν με ένα κομμάτι που μοιάζει περισσότερο με...

Featured

Rosalía

Rosalía – LUX

Το "LUX" της Rosalía δεν είναι ούτε επιστροφή στις ρίζες ούτε άλμα στο μέλλον. Είναι η στιγμή που...
Bob Mould

Bob Mould: Μετά τους Hüsker Dü

Ο Θανάσης Μήνας ξεσκονίζει τους προσωπικούς δίσκους του Bob Mould (μαζί με αυτούς των Sugar),...
"Piece of Mind" Deluxe Pack

"Piece of Mind" Deluxe Pack: Η απόλυτη συλλεκτική έκδοση για τους πραγματικούς Iron Maiden fans

Για τα 50 χρόνια των Iron Maiden και τα 40 του ιστορικού "Piece of Mind", οι εκδόσεις Οξύ, το...

Best of Network