Η επιστροφή των De La Soul και το φως που κουβαλάει το όνομα του Dave

Το άλμπουμ, που αποτελεί τη συνέχεια του And the Anonymous Nobody… του 2016, θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου μέσω της Mass Appeal, ως μέρος της σειράς με τα επτά νέα άλμπουμ από εμβληματικούς rap καλλιτέχνες που ετοιμάζει το label φέτος.

Θα είναι η πρώτη τους κυκλοφορία μετά τον θάνατο, το 2023, του ιδρυτικού μέλους David Jude Jolicoeur, γνωστού επίσης ως Trugoy, Dave ή Trugoy the Dove.

«Το Cabin in the Sky ζει σ’ εκείνη τη ζώνη ανάμεσα στην απώλεια και στο φως», δήλωσε ο Posdnuos σε δελτίο τύπου. «Μιλά για τον πόνο που κουβαλάμε και τη χαρά που, με κάποιον τρόπο, συνεχίζει να μας βρίσκει. Αυτός ο δίσκος είναι θεραπεία και γιορτή μαζί. Υπάρχει ευαλωτότητα σε αυτά τα τραγούδια, γιατί όσα περάσαμε μάς έφεραν ακριβώς εδώ, σ’ αυτό το άλμπουμ, τιμώντας όσα χάσαμε και υψώνοντας όσα παραμένουν. Αυτή η δυαδικότητα. Αυτή είναι η ζωή. Και αυτό είναι οι De La».

Το Cabin in the Sky οδηγείται από το single "The Package", το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω. Στο υπόλοιπο άλμπουμ συμμετέχουν οι παραγωγοί DJ Premier, Super Dave και Pete Rock, καθώς και οι καλεσμένοι Killer Mike, η Yukimi των Little Dragon, Common, Nas και ο Black Thought των The Roots.

Μιλώντας στο Pitchfork, ο Posdnuos είπε ότι εκείνος και ο Maseo ξεκίνησαν να δουλεύουν τον δίσκο τον Φεβρουάριο του 2025, μετά από πρόταση του Peter Bittenbender (Mass Appeal) για συμμετοχή στην καμπάνια “Legend Has It”. Μέσα από την καμπάνια αυτή έχουν ήδη κυκλοφορήσει νέα άλμπουμ από τους Slick Rick, Raekwon, Ghostface Killah, Mobb Deep και τον αείμνηστο Big L. Το label σχεδιάζει ακόμα μία κυκλοφορία: μια συνεργασία μεταξύ Nas και DJ Premier.

«Ήταν αποστολή μου να σιγουρευτώ ότι η αληθινή ενέργεια του Dave θα διατρέχει ολόκληρο τον δίσκο», δήλωσε ο Posdnuos. «Μία από τις αγαπημένες μας ταινίες ήταν το Beat Street. Την κουβαλούσαμε σε όλη την καριέρα, πάντα έπαιζε στα tour buses. Οι συζητήσεις, οι ατάκες από την ταινία, τις πετούσαμε ο ένας στον άλλον όλα αυτά τα χρόνια, εγώ, ο Pos και ο Dave. Και όταν ο Pos με πλησίασε και μου είπε: “Φίλε, ο Dave είναι ο δικός μας Ramon. Πρέπει να τον γιορτάσουμε. Πρέπει να μετατρέψουμε ολόκληρη την επανακυκλοφορία του καταλόγου σε γιορτή για τον Ramon.” Είχε δίκιο. Οι στιγμές παραμένουν γλυκόπικρες, αλλά αυτό μου έδωσε φως, έμπνευση, και την επιθυμία να συνεχίσω να κρατάω ψηλά τη σημαία μας».

Κάπως έτσι, οι De La Soul επιστρέφουν όχι ως μνημεία μιας παλιάς χρυσής εποχής, αλλά ως ζωντανή απόδειξη ότι το hip-hop δεν είναι απλώς τέμπο, samples και bars, αλλά κοινότητα, απώλεια, μνήμη και επιμονή. Υπήρξαν πάντα οι ποιητές της καθημερινότητας, εκείνοι που μπορούσαν να μετατρέψουν μια ιδιωτική ιστορία σε συλλογική αλήθεια χωρίς να φωνάζουν. Τώρα το κάνουν ξανά, κουβαλώντας την απουσία του Trugoy σαν φως που δεν σβήνει και το Cabin in the Sky δεν είναι φόρος τιμής, είναι μια απλή συνέχεια. Και το να συνεχίζεις (όταν θα μπορούσες απλώς να σιωπήσεις) είναι ίσως η πιο αυθεντική πράξη πίστης στη μουσική.