Οι Yonaka ετοιμάζουν νέο άλμπουμ και ξαναγράφουν την ιστορία τους

Το νέο single των Yonaka έχει τίτλο "Cruel". Η Theresa Jarvis μιλά για εκείνες τις καταστάσεις στις οποίες δύο άνθρωποι μπορούν να ξεσκίσουν ο ένας τον άλλον, την ίδια στιγμή που προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν κοντά. «Είναι εκείνη η άγρια, σχεδόν ζωώδης πλευρά του έρωτα», λέει. «Που μπορεί να σε διαλύσει ενώ διαλύεις κι εσύ τον άλλον.» Το κομμάτι είναι ωμό, βιομηχανικό, φορτισμένο σεξουαλικά, και δεν φοβάται να δείξει τα δόντια του.

Μάλιστα, το "Cruel" πέρασε από ένα παράξενο σταυροδρόμι: κατά την ηχογράφηση, οι Yonaka πέταξαν στο Λονδίνο για να το παρουσιάσουν σε audition για τη Eurovision. «Στα forums είχαν αρχίσει να γράφουν το όνομά μας, ο κόσμος μας ζητούσε», θυμάται ο μπασίστας Alex Crosby. «Αλλά τότε το ρεφρέν ήταν άλλο, και τελικά χαίρομαι που δεν έγινε», γελά η Jarvis. «Ήταν σαν να προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν ήταν».

Το κομμάτι προλογίζει το νέο, άλμπουμ των Yonaka, σε παραγωγή των Alex Crosby και Dimitri Tikovoi (Placebo, The Libertines). Είναι η πρώτη φορά που η Jarvis αφήνει τις ιστορίες της καρδιάς να γίνουν ο πυρήνας ενός δίσκου. «Αυτός ο δίσκος μιλά για τον έρωτα, αλλά όχι το γλυκανάλατο κομμάτι του. Μιλά για τα βρώμικα σημεία, τα κομμάτια που πονάνε, που όλοι τα ζούμε αλλά λίγοι θέλουμε να τα παραδεχτούμε».

Για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει αυτό, πρέπει να θυμηθεί ποιοι είναι οι Yonaka. Μια βρετανική τριάδα από το Μπράιτον. η Theresa Jarvis, ο Alex Crosby και ο George Werbrouck Edwards, που αναδύθηκε στα μέσα των 2010s με έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στο alternative rock, την pop ενέργεια και την απειλή του post-punk. Από την αρχή έμοιαζαν σαν μπάντα που παλεύει όχι μόνο με τον κόσμο, αλλά και με τον ίδιο της τον εαυτό: ωμή ένταση, θεατρικό πάθος, και εκείνη η χαρακτηριστική φωνή της Jarvis που ξεκινά από το στέρνο και καταλήγει σε μια κραυγή.

«Όταν είσαι σε μια μπάντα για δέκα χρόνια,» λέει η Jarvis, «μεγαλώνεις μαζί. Αλλάζεις μαζί. Και κάποια στιγμή αναρωτιέσαι: είμαστε ακόμη στο σωστό σημείο;». Η απάντηση δεν ήταν εύκολη. «Υπήρξαν στιγμές που ήμασταν ο κόσμος ο ένας του άλλου, μετά δεν αντέχαμε να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, και μετά… πάλι το αντίθετο. Το περάσαμε όλο».

Κι όμως, εκεί, στο χείλος του γκρεμού, κάτι μετακινήθηκε. «Όταν είδαμε τι κινδυνεύαμε να χάσουμε, σταματήσαμε να το αφήνουμε να φεύγει. Παλέψαμε για τη μπάντα. Για τον ήχο. Για την ενέργεια. Για αυτό που είμαστε». Κι έτσι το νέο άλμπουμ γίνεται το σημείο όπου οι Yonaka κοιτάζουν ο ένας τον άλλον και λένε: Δεν τελειώσαμε. Μόλις αρχίζουμε ξανά.