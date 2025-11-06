Πληροφορίες

To αιώνιο ταξίδι των Gong συνεχίζεται με το "Bright Spirit"

Η μακροβιότερη σύνθεση των Gong συνεχίζει το όραμα του Daevid Allen και επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και το ονειρικό single "Stars In Heaven".

Gong
Avopolis Team

Οι Gong του 2025 συνεχίζουν να ταξιδεύουν με την πιο μακρόβια σύνθεση στην ιστορία αυτού του μυθικού, διεθνούς ψυχεδελικού οργανισμού. Μια σύνθεση επιλεγμένη από τον ίδιο τον Daevid Allen, σαν να έδειξε με το δάχτυλο μέσα από το απέραντο σύμπαν, λέγοντας: «Συνεχίστε. Μη σταματήσετε ποτέ. Αφήστε το όραμα να μεταμορφώνεται, να διαστέλλεται, να ανασαίνει».

Κοσμικοί προφήτες του prog, οι Gong μόλις μοιράστηκαν το νέο τους οπτικοακουστικό μάντρα, το "Stars In Heaven", ένα κομμάτι που μοιάζει σαν να ακουμπάει το ηχείο απευθείας στον αστερισμό του Σταυρού του Νότου.

Ταυτόχρονα ανακοίνωσαν νέες συναυλίες για τον Μάρτιο του 2026, αλλά και την έλευση του νέου άλμπουμ τους μέσα στην επόμενη χρονιά. Τίτλος: Bright Spirit.
Μια υπόσχεση. Ή μια προσευχή. Ανάλογα με το πώς ξυπνάς το πρωί.

«Είναι ένας δίσκος εντελώς εκλεκτικός» λέει ο Kavus Torabi, τραγουδιστής και κιθαρίστας, με τη φωνή κάποιου που έχει μιλήσει με γκουρού στα όνειρά του. «Το πιο πολύχρωμο και καλειδοσκοπικό άλμπουμ αυτής της ενσάρκωσης. Υπάρχουν επικά κομμάτια με ανατολίτικη αύρα, μεγάλες οργανικές ενότητες που μυρίζουν jazz αυτοσχεδιασμό, στοχαστικές περιπλανήσεις στο σύμπαν και στιγμές ψυχεδελικού rock που λιώνει το ταβάνι σαν κερί».

Για το "Stars In Heaven", όμως, μιλά πιο προσωπικά: «Αν είσαι κυνικός, αμυντικός, καχύποπτος άνθρωπος, αυτός θα είναι ο κόσμος που θα βλέπεις. Μικρότητες, εγωισμό, σκληράδα. Αλλά είναι πάντα επιλογή. Νομίζω ότι μερικοί ξεχνούν ότι έχουμε επιλογή. Εγώ δεν ζω σε αυτόν τον κόσμο, ούτε θα ήθελα. Ναι, είναι ένας θλιμμένος κόσμος. Αλλά είναι και ένας όμορφος κόσμος. Γεμάτος ελπίδα, πιθανότητα, θαύμα και μαγεία σε κάθε αναπνοή».

Κι εδώ οι Gong μοιάζουν σαν να λένε μια αλήθεια:  Ο κόσμος δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι αυτό που δέχεσαι ότι μπορεί να γίνει. Κι εμείς απλώς ανεβάζουμε την ένταση. Μέχρι να ανοίξει άλλη μια πόρτα.

 

 

