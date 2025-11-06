Πληροφορίες

Michael Jackson: Ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης… ακόμη και μετά θάνατον

Με έσοδα που ξεπερνούν τα 3,5 δισ. δολάρια από το 2009, η περιουσία του Michael Jackson συνεχίζει να κυριαρχεί στη λίστα του Forbes με τους υψηλότερα αμειβόμενους «νεκρούς» celebrities.

Michael Jackson
Ο Michael Jackson παραμένει ο «πιο ακριβοπληρωμένος» καλλιτέχνης που έχει φύγει από τη ζωή», με την περιουσία του να έχει αποφέρει συνολικά περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τον θάνατό του το 2009.

Στην 25η ετήσια λίστα του Forbes με τους υψηλότερα αμειβόμενους «νεκρούς» celebrities, προστίθενται φέτος ο Notorious B.I.G., ο Miles Davis και ο Jimmy Buffett, ωστόσο είναι ο Βασιλιάς της Ποπ που ξεχωρίζει και πάλι, καταρρίπτοντας τα όρια των μεταθανάτιων εσόδων.

«Όταν μιλάμε για κέρδη περιουσιών, υπάρχει πρώτα ο MJ, έπειτα ένα τεράστιο χάσμα, και μετά όλοι οι υπόλοιποι», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας κορυφαίος δικηγόρος περιουσιακών δικαιωμάτων στο Forbes.

Η περιουσία του Jackson έχει αποφέρει συνολικά 3,5 δισ. δολάρια από το 2009, ενώ μόνο τους τελευταίους 12 μήνες τα έσοδα υπολογίζονται στα 105 εκατομμύρια δολάρια, τοποθετώντας τον ξανά στην κορυφή της λίστας.

Παρότι χρειάστηκε χρόνος για να ξεκαθαριστεί ο όγκος των περιουσιακών στοιχείων που είχε συγκεντρώσει στη διάρκεια της ζωής του, ο Jackson είχε στην κατοχή του τα δικά του publishing και master recordings. Επιπλέον, το 1985 αγόρασε τον κατάλογο της ATV για 47,5 εκατ. δολάρια (περίπου 142 εκατ. σήμερα), που περιλάμβανε σχεδόν 4.000 τραγούδια και σχεδόν κάθε μεγάλη επιτυχία των John Lennon και Paul McCartney. Το 2016, όταν η περιουσία πούλησε το μερίδιό της στη Sony, η συμφωνία απέφερε 750 εκατ. δολάρια (περίπου 1 δισ. δολάρια σε σημερινά δεδομένα).

Αυτή η πώληση δεν περιλάμβανε τα δικά του master και publishing δικαιώματα, αλλά πέρσι η περιουσία πούλησε το 50% αυτών των δικαιωμάτων στη Sony για ακόμη 600 εκατ. δολάρια. Η συμφωνία προκάλεσε αντιδράσεις από τη μητέρα του Jackson, Katherine, η οποία υποστήριξε ότι πήγαινε ενάντια στις επιθυμίες του γιου της και προσπάθησε να μπλοκάρει τη συμφωνία στα δικαστήρια.

Παρά όλα αυτά, η μουσική και το brand του Jackson συνέχισαν να εξαπλώνονται σχεδόν ανεπηρέαστα από τις δημόσια προβεβλημένες κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που σκίασαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Το 2012, η περιοδεία Cirque du Soleil με θέμα τον Michael Jackson απέφερε 160 εκατ. δολάρια, αναδεικνύοντάς τον στον «καλλιτέχνη με τα περισσότερα έσοδα της χρονιάς», ξεπερνώντας ακόμη και όσους ζούσαν. Το μεταθανάτιο ντοκιμαντέρ-συναυλία This Is It (2009) έφτασε τα 267 εκατ. δολάρια στο box office.

Στην ίδια λίστα υψηλών μεταθανάτιων εσόδων βρίσκονται επίσης οι: Richard Wright και Syd Barrett (Pink Floyd), The Notorious B.I.G., Miles Davis, Elvis Presley (παρών στη λίστα κάθε χρόνο από το 2001), Jimmy Buffett, Bob Marley, John Lennon και Prince.

 

 

 

Michael Jackson

