Οι Marmozets επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια, και είναι ακόμη "φωτιά"

Επτά χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή για μια μπάντα σαν τους Marmozets. Μια μπάντα που δεν έμαθε ποτέ να κάνει «παύση», μόνο εκρήξεις. Μια μπάντα που από την πρώτη κιόλας κραυγή της Becca Macintyre έκανε ξεκάθαρο ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με indie ή με post-hardcore ή με οτιδήποτε που μπορεί κανείς να προσπαθήσει να ορίσει. Εδώ μιλάμε για σώμα, ένστικτο, ηλεκτρισμό.

Και τώρα, επιστρέφουν. Το "A Kiss From A Mother" είναι το πρώτο τους νέο κομμάτι μετά από επτά ολόκληρα χρόνια. Ένας μικρός σεισμός, μια υπενθύμιση ότι κάποιες φωνές δεν «ηρεμούν» ποτέ. απλώς περιμένουν τη σωστή στιγμή.

Η Becca το λέει καθαρά: Η φωνή είναι το σημείο όπου η καρδιά συναντάει το λαρύγγι και αρνείται να λογοκριθεί. Και το μήνυμα του κομματιού; Να ακούς. Να μην πετάς τη συμβουλή, την εμπειρία, τη ζωή που σου δίνει ο άλλος. Να την αφήνεις να σε μουσκέψει όπως η βροχή που δεν μπορείς να αποφύγεις.

Το νέο κομμάτι έρχεται ως φυσική συνέχεια (αλλά και συνέπεια) των δύο άλμπουμ που τους έκαναν να ξεχωρίσουν: The Weird and Wonderful Marmozets (2014) και Knowing What You Know Now (2018). Δύο δίσκοι που δεν δήλωσαν ποτέ «στυλ», μόνο θέση.

Και τώρα; Ξανά στη σκηνή. Για πρώτη φορά μετά το 2018, οι Marmozets ανακοινώνουν headline περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τον Δεκέμβριο, σε Cardiff, Brighton, Glasgow, Nottingham, Bristol και πιο πέρα, πριν το μεγάλο, σχεδόν κατεργάρη κλείσιμο στο Dingwalls του Λονδίνου, στις 31 Ιανουαρίου.

Οι Marmozets, είναι μια μπάντα από το West Yorkshire, σχηματισμένη από τα αδέλφια Becca, Josh και Sam Macintyre και τα αδέλφια Will και Jack Bottomley. Εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 2010 με έναν ήχο που συνδύαζε post-hardcore ένταση, math-rock ρυθμούς και pop ευαισθησία, ξεχωρίζοντας για την εκρηκτική σκηνική ενέργεια και την χαρακτηριστική, ωμή φωνή της Becca. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, The Weird and Wonderful Marmozets (2014), απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές και τους καθιέρωσε ως μια από τις πιο ανατρεπτικές νέες μπάντες της βρετανικής σκηνής, ενώ το Knowing What You Know Now (2018) συνέχισε να εξελίσσει τον ήχο τους με περισσότερο βάθος και δυναμική. Μετά από σοβαρούς προσωπικούς και δημιουργικούς σταθμούς, η μπάντα αποφάσισε να επιστρέψει δυναμικά το 2025 με νέο υλικό και headline περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.