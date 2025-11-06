Ο Bob Dylan τιμήθηκε με τιμητικό διδακτορικό από το Berklee College of Music

Με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Πούλιτζερ, Όσκαρ και δέκα βραβεία Grammy στο ενεργητικό του, ο Bob Dylan είναι ήδη ένας από τους πιο τιμημένους μουσικούς στην ιστορία. Τώρα, ο θρυλικός τροβαδούρος έλαβε τιμητικό διδακτορικό από το Berklee College of Music, σε αναγνώριση της «εξαιρετικής επιρροής του στη σύγχρονη μουσική» καθώς και της «διά βίου αφοσίωσής του στη δημιουργική εξερεύνηση». Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από το 1970 που ο Dylan λαμβάνει τέτοιου είδους τιμητική διάκριση από αμερικανικό πανεπιστήμιο ή κολέγιο.

«Ο Bob Dylan έχει αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή στο να μαθαίνει, να αφομοιώνει και να μετασχηματίζει κάθε αμερικανική τραγουδιστική παράδοση, και το Berklee προσπαθεί να διδάξει όλη τη μουσική που αγαπά ο Dylan», δήλωσε ο Matt Glaser, καλλιτεχνικός διευθυντής του προγράμματος American Roots Music του Berklee. «Η βαθιά του βύθιση στο αφροαμερικανικό blues αντανακλά μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών του Berklee, το οποίο ριζώνει στις χαρακτηριστικά αμερικανικές εκδοχές της μουσικής της αφρικανικής διασποράς».

«Ευχαριστώ το Berklee College of Music για αυτήν την τιμητική διάκριση. Τι ευχάριστη έκπληξη», σχολίασε ο Dylan στη δική του δήλωση. «Ποιος ξέρει ποια πορεία θα είχε πάρει η καριέρα μου αν είχα την τύχη να μάθω από κάποιους από τους σπουδαίους μουσικούς που δίδαξαν στο Berklee. Είναι κάτι που σε βάζει σε σκέψη».

Προηγούμενοι αποδέκτες τιμητικού διδακτορικού από το Berklee περιλαμβάνουν τους Duke Ellington, Aretha Franklin, Quincy Jones, Joni Mitchell, B.B. King, Ringo Starr, Roberta Flack, A.R. Rahman και Loretta Lynn.