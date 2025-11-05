5 σύγχρονες jazz κυκλοφορίες που αξίζει να ακούσετε τώρα

Ελαφρώς σκαλωμένη εντοπίζω την πρόσφατη ανεξάρτητη jazz παραγωγή και δεν μπορώ να το χωνέψω. Όμως δεν λέω να πάψω να το βασανίζω. Πολλά από εδώ και από εκεί, σαν εκπονημένα «στο περίπου», μπλεγμένα συμφραζόμενα, αλλά με εκλάμψεις και στιγμές που αξίζουν προσοχής. Τι να πω; Ίσως δεν έχω πια την αντοχή να σκοτιστώ περισσότερο κι όλα μου κακοφαίνονται, αλλά ποιος ξέρεις, για να παραφράσω και τη ρήση του Σελίν, «ίσως σφάλλουμε πάντοτε όταν πρόκειται να κρίνουμε την καρδιά στην τέχνη των άλλων».

Τι λέτε κι εσείς;

Space Travelers Union - New Birth (self release)

O μπροστάρης της παρέας από το Tucson της Arizona, Ryan Wheless, λέει πως ο Bill Frisell του τριβέλιζε τις σκέψεις, οι οποίες βέβαια κίνησαν κατά electrofusion μονοπάτια, αλλά και στο ambient ξόδεμα. Από την άλλη, θέματα όπως τα “Where Did I Put My Hokas?” και “Boat Bar” είναι εντός θέματος, κι όχι εξεπιτούτου, επομένως έστω και στα μετόπισθεν αξίζει να του ρίξετε ένα βλέφαρο.

New Birth by space travelers union

Makaya McCraven - Off the Record (International Anthem)

Techno Logic, The People's Mixtape, Hidden Out!, και PopUp Shop είναι η συλλογή των 4 eps του McCraven που στις 22 Νοεμβρίου φτάνει και στα μέρη μας. Theon Cross, Ben LaMar Gay, Junius Paul, Jeff Parker, Marquis Hill, Josh Johnson και λοιποί στις εκάστοτε παρέες. Παρακάτω το Techno Logic, που μέχρι και “Boom Bapped” παραπεμπτικό κομμάτι έχει, διότι αν μη τι άλλο, στην περίπτωση του McCraven, το μόνο που δε μπορείς να του καταμαρτυρήσεις είναι καλλιτεχνική απραξία κι ανησυχία.

Techno Logic (featuring Theon Cross & Ben LaMar Gay) by Makaya McCraven

Omasta - Jazz Report From The Hood (Astigmatic)

Πολωνοί με κύριο jazz γνώμονα το αγκίστρωμα στην street culture. Δεν είναι τυχαίο πως η γενέθλια τους παρουσία, στήθηκε ως tribute στον J Dilla, ούτε το ότι έχουν παίξει στο πλάι των Slum Village, Aquiles Navarro (Irreversible Entanglements), Tenderlonious, αλλά και σε αυτό του Leszek Żądło. Και τα 70s ξεσηκώνουν και το hip hop, επομένως τώρα που βρέθηκαν στο δεύτερο βινυλιακό τύπωμα, τσιμπήστε το πριν εξαντληθεί και πάλι.

Jazz Report from the Hood by Omasta

Emma Rawicz - Inkyra (ACT)

Τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο βαστά η εκ Βρετανίας ορμώμενη Rawicz, η οποία και τα spiritual γνωρίζει αλλά και τους δρόμους της Λατινικής Αμερικής. Μοιάζει πως μπορεί να ξεσηκώνει διάφορα σκληρά και μη, ξεσκουριάζει στα fusion, και μαζί με τους Gareth Lockrane, David Preston, Scottie Thompson, Kevin Glasgow και Jamie Murray, μπορεί και να βαβουριάζει αλλά και να πλέκει καταπραϋντικές ατμόσφαιρες.

INKYRA by Emma Rawicz

Fergus McCreadie - The Shieling (Edition Records)

Μιας και πήγαμε στο Νησί, ο Σκωτσέζος πιανίστας Fergus McCreadie, έστησε πατροπαράδοτο τρίο σχήμα μαζί με τους David Bowden (μπάσο) και Stephen Henderson (ντραμς), δομημένο για να αντιληφθούμε πως τη folk του τόπου του έβαλε στο κέντρο, με προσοχή και τόνους χαμηλούς. Μικροί κι όμορφοι συλλογισμοί, καλοπαιγμένα ήπια διηγήματα, με κλείσιμο διαφορετικό που όπως έγραψε και το allaboutjazz, είναι “grandiose in a small way”.