Bob Mould: Μετά τους Hüsker Dü

Μέχρι το 1988, «ήμουν έτοιμος να προχωρήσω στο επόμενο κομμάτι της ζωής μου», γράφει ο Bob Mould στα απομνημονεύματά του με τον τίτλο See a Little Light: The Trail of Rage and Melody (‎Little, Brown and Company, 2011). Ήδη από το πρώτο του σόλο άλμπουμ, το Workbook του 1989 , έγινε φανερό ότι ο Mould σκόπευε να αφήσει πίσω του την «θαυματουργή αλλά ως πότε;» τρίλεπτη και σπιντάτη punk-pop φόρμα των Hüsker Dü και να την αντικαταστήσει με μια πιο καθαρή, εμπλουτισμένη με έγχορδα ηχητική προσέγγιση, που προσιδιάζει περισσότερο σε singer-song writer.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι Hüsker Dü διαλύθηκαν σφοδρά εν μέσω κατάχρησης ναρκωτικών από τα μέλη, προσωπικών προβλημάτων, διαφορών σχετικά με τα credits των τραγουδιών, τη μουσική διεύθυνση και την αυτοκτονία του μάνατζερ του συγκροτήματος, David Savoy. Ο Bob Mold και o ντράμερ Grant Hart, που έφυγε πρόωρα το 2017, έπαιξαν μαζί μόνο μία φορά μετά τη διάλυση για δύο τραγούδια σε μια φιλανθρωπική συναυλία το 2004 για έναν άρρωστο φίλο, τον αείμνηστο Karl Mueller των Soul Asylum .

Solo act & Rock Sugar

Λίγο πριν διαλυθούν ο Hüsker Dü, ο Mould μετακόμισε σε ένα απομακρυσμένο αγρόκτημα στο Pine City της Μινεσότα, έχοντας σταματήσει το ποτό και τα ναρκωτικά, και έχοντας γράψει τα τραγούδια που θα αποτελούσαν το πρώτο του σόλο άλμπουμ, το Workbook του 1989. Το Black Sheets of Rain του 1990 είχε έναν πολύ πιο βαρύ ήχο κιθάρας, θυμίζοντας τις πιο δυνατές, πιο θυμωμένες στιγμές του Hüsker Dü.

Στη συνέχεια, ο Mould σχημάτισε τους Sugar, με τον μπασίστα David Barbe και τον ντράμερ Malcolm Travis. Παράλληλα με εκτεταμένες περιοδείες, ο Sugar κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, ένα EP και μια συλλογή από B-sides πριν διαλυθεί στις αρχές του 1995. Το Copper Blue του 1992 ονομάστηκε «Άλμπουμ της Χρονιάς» του NME για το 1992 και ήταν το πιο επιτυχημένο εμπορικό άλμπουμ του Mould, πουλώντας σχεδόν 300.000 αντίτυπα.

Το 1996, ο Mould επέστρεψε στις σόλο ηχογραφήσεις, κυκλοφορώντας ένα ομώνυμο άλμπουμ το 1996 από την Rykodisc , που συχνά αναφέρεται ως Hubcap λόγω της φωτογραφίας του εξωφύλλου. Ο Mould έπαιζε όλα τα όργανα μόνος του και προγραμματίζει τα ντραμς αντί να χρησιμοποιεί έναν πραγματικό ντράμερ. Δύο χρόνια μετά, ο Mould κυκλοφόρησε το The Last Dog and Pony Show , το τελευταίο του άλμπουμ από στην Rykodisc. Το άλμπουμ ονομάστηκε έτσι επειδή ο Mould αποφάσισε ότι η περιοδεία που θα ακολουθούσε θα ήταν η «τελευταία περιοδεία του με ηλεκτρική μπάντα».

DJ Mould

Μετά την περιοδεία, ο Mould έκανε ένα διάλειμμα από τον κόσμο της μουσικής για να ασχοληθεί με ένα άλλο πάθος του, την επαγγελματική πάλη , όταν εντάχθηκε στο WCW ως σεναριογράφος το 1999 για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Οι δημιουργικές διαφορές με ορισμένους από τους άλλους συγγραφείς οδήγησαν τον Mould στην αποχώρηση του από την εταιρεία και την επιστροφή του στη μουσική. Οι σημειώσεις για το άλμπουμ Modulate του 2002 ευχαριστούν ορισμένους από τους παλαιστές με τους οποίους συνεργάστηκε, κυρίως τους Kevin Nash και Kevin Sullivan.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ζούσε στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Mould στράφηκε στη χορευτική μουσική και την ηλεκτρονική μουσική . Αυτές οι επιρροές ήταν σαφείς στο άλμπουμ Modulate του 2002, που δίχασε τους θαυμαστές του. Σε περαιτέρω αναζήτηση αυτού του ήχου, ο Mould άρχισε επίσης να ηχογραφεί με το ψευδώνυμο LoudBomb (ένα αναγραμματισμό του ονόματός του), κυκλοφορώντας ένα CD (Long Playing Grooves) με αυτό το όνομα.

Εκτός από την σόλο δουλειά του, ο Mould εργάστηκε επίσης ως DJ σε ζωντανές εμφανίσεις σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη χορευτικής μουσικής από την περιοχή της Ουάσινγκτον, Richard Morel, υπό το συλλογικό όνομα Blowoff. Ο Mould έχει επίσης κάνει remixes για μια ποικιλία καλλιτεχνών χορευτικής και εναλλακτικής ροκ, συμπεριλαμβανομένου ενός remix του τραγουδιού των Interpol "Length of Love".

Trail of Rage and Melody

Ο Mould λίγο μετά επέστρεψε στις περιοδείες με ροκ σχήματα. Τον Απρίλιο του 2009 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Life and Times, εν μέσω έρευνας για τη ζωή του για μια αυτοβιογραφία. Τελικά τον Ιούνιο του 2011εκδόθηκαν τα απομνημονεύματά του με τον τίτλο See a Little Light: The Trail of Rage and Melody, γραμμένα σε συνεργασία με με τον Michael Azerrad, τον συγγραφέα των βιβλίων Our Band Could Be Your Life και Come as You Are: The Story of Nirvana.

Έκτοτε η σόλο καριέρα του Mould συνεχίζετια κανονικά και κάθε δύο ή τρία χρόνια κυκλοφορεί με συνέπεια του νέο του άλμπουμ. Τελευταίο μέχρι στιγμής και δέκατο πέμπτο κατά σειρά στην προσωπική δισκογραφία του το αξιολογότατο Here We Go Crazy που εκδόθηκε τον Μάρτιο της φετινής χρονιάς. Παράλληλα ο Mould επανασύνδεσε ύστερα από 20 και πλέον χρόνια τους Sugar (με το αυθεντικό σχήμα των David Barbe στο μπάσο και Malcolm Travis στα τύμπανα), με τους οποίους προγραμματίζει συναυλίες στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 2026. Το νέο τους τραγούδι “House of Dead Memories” μας κάνει να ελπίζουμε σε πολλά. Και όπως συμβαίνει με όλα τα τέλεια κομμάτια του Mould, τελειώνει κι αυτό πριν καλά-καλά το καταλάβεις, αφήνοντάς σε να φωνάζεις «κι άλλο, κι άλλο…»

Bob Mould Top-11

11. Bob Mould (Creation/Rykodisc, 1996)

«Ο Bob Mold είναι ο Bob Mold», αναφέρουν οι σημειώσεις στο ομώνυμο σόλο άλμπουμ. Ο Mould έπαιξε όλα τα όργανα, εμπνευσμένος από τις lo-fi παραγωγές των Guided by Voices και των Sebadoh. Απλά και άμεσα κομμάτια όπως τα “Egoverride” και “Deep Karma Canyon” εκρήγνυνται αμέσως, ενώ το “Fort Knox, King Solomon” χτυπάει με το 12χορδο ακουστικό χτύπημα το οποίο ο Mould είχε καθιερώσει από το Workbook του 1989. Όσον αφορά την lo-fi προσέγγιση, μέρους του δίσκου ακούγεται πράγματι ημιτελές -κομμάτια όπως τα “Thumbtack” και “Roll Over and Die” φέρνουν σε demo.

10. The Last Dog and Pony Show (Creation/Rykodisc, 1998)

Το 1998, ο Mould ανακοίνωσε ότι είχε τελειώσει με τη ροκ μουσική που βασιζόταν στην κιθάρα και ότι θα έκανε μια τελευταία περιοδεία με γκρουπ προτού αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην ηλεκτρονική μουσική. Ενώ τελικά επέστρεψε στο ροκ, το "The Last Dog and Pony Show" χρησίμευσε ως ένα προσωρινό αντίο. Το "New #1" ανοίγει το δίσκο με μια ζοφερή ατμόσφαιρα, με μια ιστορία για μια φιλία που θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό και το συναρπαστικό "Reflecting Pool" είναι τα κομμάτια που ξεχωρίζουν σε έναν δίσκο που εισάγει επίσης τους ακροατές στη νέα του κατεύθυνση.

9. Life and Times (ΑΝΤΙ-2009)

Το ομώνυμο κομμάτι του Life and Times με το φοβερό ρεφρέν του, αποτελεί ένα από τα κορυφαία ανοίγματα στην καριέρα του Mould. Ένα συγκλονιστικό ξεκίνημα για ένα άλμπουμ με κάμποσες συγκλονιστικές στιγμές, από το πορτρέτο μιας «ραγισμένης καρδιάς στο “Spiraling Down”, μέχρι την οδυνηρή ιστορία κακοποίησης στο “Bad Blood Letter”. Δεν είναι όμως μόνο ζοφερή. Tο “City Lights (Days Go By)” είναι ένα ζωηρό pop τραγούδι, και το “I'm Sorry, Baby, But You Can't Stand in My Light Anymore” είναι κλασικά δομημένο, όπως γράφει ο Mould, στα απομνημονεύματά του.

8. Beauty & Ruin (Merge, 2014)

Αυτό το άλμπουμ αναδεικνύει το εύρος του Mould ως τραγουδοποιού καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο δίσκο που έχει κάνει. Κομμάτι με το κομμάτι, το Beauty & Ruin είναι γεμάτο με υπενθυμίσεις κάθε ορόσημου στην καριέρα του που έχει ξεπεράσει σε διάρκεια περισσότερες από τέσσερίς δεκαετίες∙ από τις punk δονήσεις του “Hey Mr. Grey” μέχρι την power-pop στο στυλ των Sugar του “I Don't Know You Anymore” και από εκεί στην προσεκτικά δομημένη, μελαγχολική τραγουδοποιία του “Low Season”.

7. Sugar – Beaster (Creation/ Rykodisc,1993)

Αποτελούμενο από outtakes από τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ Copper Blue, το Beaste είναι τρομακτικά έντονο έντονο στον ήχο του αλλά και πολύ σύντομο σε διάρκεια. Το "Tilted" είναι αδυσώπητο, όπως και το "Judas Cradle", με τη κουρελιασμένη φωνή του Mould να ουρλιάζει προκλητικά μέσα στις πλάκες της ανατροφοδότησης και να τρίζει το κάτω μέρος. Αυτό και το "JC Auto" είναι τα κομμάτια που ξεχωρίζουν στο EP. Στο τελευταίο, ο Mould τραγουδάει συγχρονισμένα με ένα κιθαριστικό riff που ακούγεται βγαλμένο από παλιό δίσκο των Black Sabbath.

6. Sugar – File Under: Easy Listening (Creation/ Rykodisc,1994)

Το File Under: Easy Listening ακούγεται σαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες ενός σπουδαίου ποπ συγκροτήματος των μέσων της δεκαετίας του '60, παιγμένο μέσα από παλιά ηχεία που παραμορφώνουν τις κιθάρες όσο χρειάζεται, ενώ αφήνουν τα φωνητικά και τις αρμονίες να επαναλαμβάνονται. Σκεφτείτε τους Dave Clarke Five ή τους Zombies, με τον Pete Townshend στην κιθάρα. Το άλμπουμ είναι γεμάτο με τέτοια ευφορικά διαμάντια (“Your Favorite Thing”, “Gee Angel”) και ως αντίστιξη προβάλει το μελαγχολικό folk-rock “Believe What You're Saying”. Το “FU:EL” κυκλοφόρησε πέντε μήνες μετά την αυτοκτονία του Kurt Cobain. Άσχημες δονήσεις είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται. Λίγο μετά την περιοδεία υποστήριξης του δίσκου, οι Sugar διαλύθηκαν.

5. Patch the Sky (Merge, 2016)

Σε κομμάτια όπως το “Daddy's Favorite”, η φωνή του Mould και το παραμορφωμένο fuzz της κιθάρας του συγχωνεύονται, σαν το δεύτερο να προσπαθούσε να πνίξει το πρώτο, χωρίς αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα κύμα που χτυπάει δυνατά στην καρδιά, πριν καν προλάβει κανείς να διακρίνει τους στίχους, οι οποίοι είναι διαπερασμένοι από πόνο. Το ίδιο συμβαίνει και στο “Black Confetti”, μόνο που αυτή τη φορά, τα τύμπανα του Jon Wurster κρατούν το κύμα στη θέση του, κρατώντας το τραγούδι ενωμένο μέχρι το σόλο μέρος, όταν όλα χαλαρώνουν και απελευθερώνονται. Ο Mould επιδεικνύει επίσης τη μαστοριά του στη μελωδία. Τα “Hold On” και “The End of Things” είναι ποπ τραγούδια βουτηγμένα σε υπερβολικά δυναμικές συγχορδίες∙ πίσω από την παραμόρφωση, κρύβονται ρεφρέν που θα μπορούσε να σιγοτραγουδήσει ο καθένας.

4. Black Sheets of Rain (Virgin, 1990)

Ενώ τα τραγούδια στο πρώτο του άλμπουμ, το Workbook, ήταν γεμάτα με ακουστικές κιθάρες και καλόγουστες ενορχηστρώσεις για τσέλο, το Black Sheets of Rain είναι γεμάτο ηλεκτρισμό και με ένα ρυθμικό section που σκοπεύει να κάνει ζημιά. Το “It's Too Late” συγκαταλέγεται στα δυνατότερα και πιο ζοφερά του κομμάτια. Ακόμα και στο “The Last Night” – ό,τι πιο κοντινό σε μπαλάντα στο δίσκο - ακούγεται σαν να προσπαθεί πολύ για να συγκρατήσει τον θυμό που εκτίθεται στους στίχους. Ο ίδιος ο Mould αναγνωρίζει ότι το άλμπουμ γράφτηκε σε μια σκοτεινή εποχή και δεν είναι καθόλου εύκολο στην ακρόαση. Στα απομνημονεύματά του γράφει ότι ακούγοντας το δίσκο «ένιωθες σαν να είσαι παγιδευμένος σε ένα μεγάλο εργοστάσιο που γέμιζε γρήγορα με λάδι κινητήρα».

3. Silver Age (Edsel/Merge, 2012)

Κυκλοφορημένο μετά από τρία χρόνια σιωπής, καθώς ο Mould έγραφε τα απομνημονεύματά του, το Silver Age ξεσπά με ανανεωμένο σθένος και ένταση. Πολλά εύσημα πρέπει να δοθούν στον μπασίστα Jason Narducy και στον ντράμερ Jon Wurster, οι οποίοι φαίνεται να αντλούν από τον Mould μια βαθιά και δυνατή ενέργεια που ενισχύει τέλεια τα δίδυμα χαρίσματά του, τη μελωδία και την επιθετικότητα. Δεν υπάρχουν εναπομείναντα ίχνη χορευτικής μουσικής, ούτε ηλεκτρονικά υποστρώματα ή πινελιές. Αυτό που απομένει είναι απλώς ο κλασικός Bob Mould, από την ξέφρενη δυναμική του “Star Machine” μέχρι το κύμα θορύβου στο ομώνυμο κομμάτι και την καταιγίδα σε αργή κίνηση του “Steam of Hercules”. Το Silver Age θα μπορούσε πολύ εύκολα να εκληφθεί ως ένα τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Sugar -- μια ευπρόσδεκτη επιστροφή στην πλήρη ροκ φόρμα μετά από μια περίοδο πειραματισμών.

2. Workbook (Virgin, 1989)

Απαλλαγμένο από την συμπιεσμένη, τρίλεπτη punk-pop, των δίσκων του Hüsker Dü, ο Mould επανεμφανίστηκε με έναν πιο εκλεπτυσμένο ήχο, με τσέλο και ακουστικές κιθάρες να αντικαθιστούν τα τείχη του fuzz. Γραμμένο κυρίως σε μια περίοδο μοναξιάς μετά τη διάλυση του θρυλικού τρίο, το Workbook αντλεί δημιουργικά από την μοναξιά του. «Κατεβαίνω στο μηδέν», γράφει στα απομνημονεύματά του ο Mould για εκείνη την περίοδο, «και μετά ξαναγυρίζω, μαζεύοντας ενέργεια και ορμή». Ο ντράμερ Anton Fier (των Feelies και αργότερα των Golden Palominos ) και ο μπασίστας Tony Maimone (των Pere Ubu) αποτέλεσαν τη rhythm section του Mould. Το "Wishing Well" είναι ενδεικτικό αυτής της νέας κατεύθυνσης. Άλλα πολύ αγαπημένα τραγούδια παραμένουν τα "See a Little Light", "Heartbreak a Stranger" και "Brasilia Crossed With Trenton" – μελωδίες σφυρηλατημένες στη φωτιά του post-hardcore. Με όσα σπουδαία έχει κάνει ο Mould τα επόμενα χρόνια, είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς πόσο εκπληκτικό ακουγόταν αυτό το άλμπουμ το 1989. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 127 του Billboard 200 chart, και το single "See a Little Light" έφτασε στο νούμερο 4 του Billboard Modern Rock Tracks chart.

1. Sugar – Copper Blue (Creation/Rykodisc, 1992)

Στην αρχή, η επιστροφή του Mould στο σχήμα του τρίο μπορεί να φαινόταν σαν ένα είδος υποχώρησης, αλλά η συνολική προσέγγιση των Sugar ήταν αρκετά διαφορετική από την αμφεταμινική κούρσα του Hüsker Dü. Βοήθησε επίσης το γεγονός ότι ο μπασίστας David Barbe και ο ντράμερ Malcolm Travis προσέφεραν περισσότερο βάθος και χρώμα ως ρυθμική ενότητα από ό,τι είχε συνηθίσει να παίζει ο Mould. To άλμπουμ κυκλοφόρησε έναν χρόνο μετά το “Nevermind” και απογείωσε τον συνδυασμό μελωδίας και κιθαριστικής έντασης. Κομμάτια όπως τα "A Good Idea", "Fortune Teller", “If I Can't Change Your Mind" και "Hoover Dam" είναι punk-pop του πιο υψηλού επιπέδου. Φτιαγμένο για να μείνει κλασικό.