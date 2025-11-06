"Piece of Mind" Deluxe Pack: Η απόλυτη συλλεκτική έκδοση για τους πραγματικούς Iron Maiden fans

Σκέψου ένα κουτί που δεν το ανοίγεις απλώς. Το ξεσφραγίζεις. Αργά. Για να μην σχιστεί η σφραγίδα του. Και όλο αυτό μοιάζει με κάτι ανάμεσα σε τελετουργία και ανάκληση μνήμης. Κάτι, όπως κάναμε τότε παλιά, που φέρναμε έναν νέο σπάνιο δίσκο «εισαγωγής» στο σπίτι, που μπορεί να τον είχαμε αγοράσει με λεφτά μαζεμένα από χαρτζιλίκια και ψιλο-απάτες μικρού μεγέθους. Θυμάσαι εκείνη την εποχή; Τότε που ο Eddie δεν ήταν cartoon, αλλά κάποιος νέος κρυφός θεός, ο τρομερός άγγελος-καρτούν που μας έδειχνε ότι ο θάνατος δεν είναι φόβος αλλά ύφος και που συχνά πεταγόταν στα σπιτικά πάρτι για να δώσει δύναμη στα ανήσυχα αγόρια πριν πέσουν με τα μούτρα αργότερα στα μπλουζ. Μια εποχή, κάπου ανάμεσα στις πρώτες προβολές του Blade Runner και την κολασμένη σάουνα του Derek Riggs.

Έχουμε και λέμε λοιπόν, πενήντα χρόνια Iron Maiden, σαράντα χρόνια Piece of Mind. Kαι οι εκδόσεις Οξύ, το Monsterville και το Avopolis σκέφτηκαν τον τρόπο όχι απλώς για να το γιορτάσουν, αλλά να το τιμήσουν με τον πιο ξεχωριστό τρόπο.

Οι εκδόσεις Οξύ συγκέντρωσαν την ουσία, τη φαντασία, το πάθος και την αιώνια φλόγα αυτής της μπάντας σε ένα Deluxe Pack που κυκλοφορεί σε μόλις 300 συλλεκτικά κομμάτια τώρα βγαίνουν τα πρώτα 150 και τα άλλα 150 θα είναι διαθέσιμα τον Ιανουάριο) σε συνεργασία με το Monsterville και το Avopolis. Άρα δεν μιλάμε για ένα ακόμη merch προϊόν, ουσιαστικά, και αντικειμενικά έχουμε να κάνουμε με ένα κειμήλιο από το μέλλον.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Piece of Mind θεωρείται ευρέως ως ένα κλασικό άλμπουμ των Iron Maiden, ένα από τα ισχυρότερα της «κλασικής εποχής» τους. Είναι γνωστό για τα δυνατά φωνητικά, την περίπλοκη κιθαριστική δουλειά και τις χαρακτηριστικές μπασογραμμές του Steve Harris. Το άλμπουμ είναι επίσης γνωστό ως το πρώτο στο οποίο συμμετέχει ο ντράμερ Nicko McBrain, του οποίου το παίξιμο περιγράφεται ως «κορυφαίο» και «θηριώδες». Είναι εκείνη η περίοδος όπου οι Iron Maiden είχαν αρχίσει να μοιάζουν λιγότερο με μια μπάντα και περισσότερο με ένα έπος βγαλμένο από υπόγειο μοναστήρι heavy metal μοναχών. Κι εδώ χτίζεται ένας μικρός μυθολογικός χάρτη: πόλεμοι, αρχαίοι θεοί, υπόγειες μάχες του μυαλού, αλλά και ο φόβος του να χάσεις τον εαυτό σου μέσα στην ίδια σου την φαντασία.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο τίτλος παίζει με το "Peace" και το "Piece", η ειρήνη στο μυαλό δεν υπάρχει. Μόνο κομμάτια. Τεμαχισμένες εικόνες, σαν τα φλας από μια ζωή που καλπάζει πάνω σε διπλομποτάρισμα. Το "Revelations" είναι προσευχή που ψιθυρίζεται μέσα από τα δόντια. Το "The Trooper" είναι η πολεμική ιαχή ενός ανθρώπου που ξέρει ότι τρέχει προς τον θάνατο και χαμογελά. Το "Still Life" μοιάζει με κακό όνειρο που επιμένει πως η λίμνη στο σαλόνι σου έχει μάτια.

Η φωνή του Dickinson, πέρα από θεατρική, γίνεται η φωνή ενός αφηγητή αρχαίας τραγωδίας που έμαθε τους θεούς να τραγουδάνε πάνω σε λαμπάτους Marshall. Οι κιθάρες των Murray/Smith κόβουν, κι ο McBrain (νεοφερμένος τότε) φέρνει αυτό το ρυθμικό κύλισμα που ακούγεται σαν κάποιος να προσπαθεί να διαλύσει τον χρόνο με τα χέρια.

Όχι, το Piece of Mind δεν είναι ούτε ο πιο σκοτεινός δίσκος τους, ούτε ο πιο «μεγάλος». Είναι όμως ο δίσκος όπου η μπάντα έμαθε πώς να διεκδικεί την αθανασία. Εκεί που το heavy metal σταμάτησε να είναι απλώς μουσική και έγινε σύμπαν, τελετή και φυγή από την πραγματικότητα, όχι για να την αποφύγεις, αλλά για να τη δεις καθαρότερα. Σε αυτό το άλμπουμ, λοιπόν, είναι αφιερωμένη η νέα αυτή συλλεκτική κυκλοφορία των εκδόσεων Οξύ, ένα ειδικά σχεδιασμένο κουτί, φτιαγμένο για να ανοίγει αργά, σαν εισαγωγή σε live.

Mέσα στο Deluxe Pack κουτί θα βρείτε:

• Το graphic novel Piece of Mind, έναν συλλεκτικό τόμο αφιερωμένο στην εποχή και τη μουσική που άλλαξαν τα πάντα! Η ιστορία, οι εικόνες, οι δαίμονες και τα οράματα ενός άλμπουμ που άλλαξε οριστικά την heavy metal αισθητική. Αγριότητα, χιούμορ, τρόμος, υπερβολή και ποίηση, όλα εδώ. Συγγραφείς, μουσικοί και εικονογράφοι που μεγάλωσαν με τον Eddie στο μυαλό και στην καρδιά ξαναζωντανεύουν την εποχή. Πώς έσκασε αυτός ο δίσκος στον κόσμο; Γιατί απέκτησε τέτοια μυθολογία; Πώς γίνεται ακόμη να ανασαίνει σήμερα; Όλες οι απαντήσεις υπάρχουν εδώ.

• T-shirt (M, L, XL, XXL), όχι ένα από «merch», αλλά ένα ανεκτίμητο κειμήλιο ένταξης.

• Μπρελόκ, για να θυμάσαι ότι οι πόρτες που ανοίγεις έχουν soundtrack.

• Σουβέρ, γιατί και η τελετουργία της μπίρας χρειάζεται σύμβολα.

• Συλλεκτική αφίσα, εμπνευσμένη από την εικονογράφηση του βιβλίου, για το δωμάτιο, το στούντιο ή το καταφύγιο όπου ακούς μουσική χωρίς κανέναν να μιλάει από πάνω.

Επειδή, κάποια πράγματα δεν τα αγοράζεις, αλλά σε βρίσκουν, κάπως έτσι κι αυτό εδώ το κουτί, σε limited edition 150 κομματιών, δεν είναι μια «κυκλοφορία» αλλά μια ιδιαίτερη συνέχεια μιας ιστορίας που δεν τελείωσε ποτέ. Είναι σαν να κρατάς στα χέρια σου εκείνη την παλιά εφηβεία που αρνήθηκε να πεθάνει, απλώς μεγάλωσε μαζί σου, άλλαξε πόλη, άλλαξε ήχους, έμαθε (ίσως) να κρύβεται καλύτερα. Όμως κάθε φορά που ακούς την πρώτη κιθάρα, επιστρέφει (όχι σαν νοσταλγία, αλλά σαν υπενθύμιση) η σκέψη ότι κάποτε πίστεψες πως η ζωή μπορεί να γίνει τεράστια, υπερβολική, πιο αληθινή από την πραγματικότητα. Το Piece of Mind είναι ένα από εκείνα τα άλμπουμ που μας θυμίζει και μας δείχνει γιατί δεν χαθήκαμε ποτέ. Κι έτσι αυτή η συλλεκτική έκδοση δεν λειτουργεί ως «αντικείμενο», αλλά ως φυλαχτό: για το ράφι, για το στούντιο, για το πάτωμα δίπλα στο πικάπ όπου κάθε ακρόαση είναι τελετή. Κι αν κρατάς τώρα αυτό το κουτί στα χέρια σου, σημαίνει ότι τη φλόγα αυτή την κουβαλάς και την κρατάς ακόμη.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ IRON MAIDEN – DELUXE PACK

Στο site της Brainfood: www.brainfood.gr

Στο κατάστημα του Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Αθήνα)