Η Billie Eilish κατακεραυνώνει τον Elon Musk: «Έχεις τόσα λεφτά και δεν κάνεις τίποτα για να βοηθήσεις»

Η τραγουδίστρια του "Happier Than Ever" δημοσίευσε στα Instagram Stories της μια σειρά από infographics, τα οποία ανέφεραν ότι ο CEO της Tesla πλησιάζει το καθεστώς του… τρισεκατομμυριούχου, καθώς η εταιρεία ενέκρινε πακέτο αμοιβών που θα μπορούσε να του αποφέρει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε μετοχές, εφόσον εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια, η Eilish μοιράστηκε παραδείγματα για το τι θα μπορούσε να κάνει ο Musk με αυτό το ποσό. Σύμφωνα με τα γραφήματα, θα μπορούσε να εξαλείψει την παγκόσμια πείνα. Ενημέρωσε επίσης τους 124 εκατομμύρια ακόλουθούς της πως ο Musk θα μπορούσε να σώσει απειλούμενα είδη και να αναδομήσει τη Γάζα, που έχει καταστραφεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ύστερα, σε μια μαύρη οθόνη έγραψε ένα απλό «etc…», προτού καταλήξει σε μια ιδιαίτερα ωμή προσβολή: «Fucking pathetic pussy bitch coward».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Eilish χρησιμοποιεί το βήμα της για να ασκήσει κριτική σε δισεκατομμυριούχους.

Στις 29 Οκτωβρίου, η 23χρονη βρέθηκε στα WSJ Innovator Awards, όπου βραβεύτηκε ως Music Innovator of the Year. Εκεί αποκάλυψε ότι συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσό των 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την πρόσφατη περιοδεία της Hit Me Hard and Soft, ποσό που δωρίζει εξ ολοκλήρου σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Στο κοινό βρίσκονταν και ο ιδρυτής της Meta, Mark Zuckerberg, με τη σύζυγό του, Priscilla Chan. Αξιοποιώντας την ευκαιρία, η Eilish δήλωσε από σκηνής: «Ζούμε σε μια περίοδο που ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ άσχημος και σκοτεινός, και ο κόσμος χρειάζεται ενσυναίσθηση και βοήθεια».

Και συνέχισε με σαφή, αιχμηρή αντιπαραβολή: «Αν έχεις χρήματα, θα ήταν υπέροχο να τα χρησιμοποιήσεις για καλό και να τα δώσεις σε όσους τα χρειάζονται. Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν άτομα εδώ που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από μένα. Αν είσαι δισεκατομμυριούχος… γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος; Καμία κακία, αλλά δώσε τα λεφτά σου, shorties».

Στο event παρευρέθηκαν ακόμη οι Hailey Bieber, Spike Lee, George Lucas, Ben Stiller, Chris Rock, Tory Burch, Questlove, Karlie Kloss και πολλοί άλλοι.