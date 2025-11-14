Πληροφορίες

Η FKA twigs κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ, "EUSEXUA Afterglow"

Ένα soundtrack για τις ώρες όπου η σιωπή τρεμοπαίζει ακόμη από τα φώτα του dancefloor.

FKA twigs
Αρχικά ήταν μια ιδέα για μια deluxe εκδοχή του EUSEXUA, του πολυβραβευμένου άλμπουμ που η καλλιτέχνιδα κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά (και το οποίο βρέθηκε στην κορυφή πολλών λιστών για τα μέχρι τώρα καλύτερα του 2025). Ωστόσο, το EUSEXUA Afterglow εξελίχθηκε σε ένα εντελώς αυτόνομο έργο, το οποίο περιγράφεται ως μια «συνέχεια» με ολοκαίνουργιο tracklist.

Με το EUSEXUA να χαρακτηρίζεται ως «μια ερωτική επιστολή προς τη techno rave σκηνή και τον τρόπο που μπορεί να πυροδοτήσει αλλαγή στο εσωτερικό σου», το νέο άλμπουμ «επεκτείνει τα συναισθήματα που προκύπτουν μετά την εμπειρία του EUSEXUA, τα οποία μετατρέπονται σε ένα soundtrack για τις ώρες μετά το rave, επιμηκύνοντας εκείνη την ευφορία στο σκοτάδι των afters», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

«Το Afterglow είναι ένας δίσκος εμποτισμένος με σεβασμό προς την techno, αλλά αυτή τη φορά οι ρυθμοί είναι θρυμματισμένοι, εγκαταλελειμμένοι και (το σημαντικότερο) παιχνιδιάρικοι».

Το EUSEXUA Afterglow ολοκληρώνει μια ιδιαίτερα φορτωμένη χρονιά για την FKA twigs, μέσα στην οποία αποκαλύφθηκε επίσης ότι θα υποδυθεί την Παναγία στη νέα horror ταινία The Carpenter’s Son, με τον Nicolas Cage στον ρόλο του ξυλουργού, του οποίου ο γιος αποδεικνύεται ότι είναι ο Ιησούς Χριστός.

 

