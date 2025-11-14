Kadebostany και Alex Sid ενώνουν δυνάμεις στο "Walk a Mile"

Οι Kadebostany επιστρέφουν με νέο υλικό και μια πολυαναμενόμενη live εμφάνιση στην Αθήνα. Το ολοκαίνουργιο τους single "Walk a Mile", με τη συμμετοχή του Alex Sid, σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας δημιουργικής περιόδου για το σχήμα – λίγες μόνο ημέρες πριν ανέβουν στη σκηνή του Fuzz Club, στις 13 Δεκεμβρίου, για ένα εκρηκτικό show.

Το "Walk a Mile", που κυκλοφορεί μέσω της Panik Records, είναι μια πρόσκληση σε μια διαδρομή όπου η σύγχρονη pop συναντά τη folk και η κινηματογραφική αισθητική του Guillaume de Kadebostany δίνει σχήμα σε έναν κόσμο γεμάτο περιπλανήσεις, δρόμους που καίγονται τη νύχτα και στιγμές που αναζητούν την κρυμμένη ομορφιά. Οι φωνές της Selin Çıngır και του Alex Sid υφαίνουν ένα κοινό, σχεδόν ονειρικό σύμπαν, ανοίγοντας τον δρόμο για το επερχόμενο άλμπουμ The Outsider, που αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το πρόσφατο single "Elephant in the Room", που προηγήθηκε, επιβεβαιώνοντας πως οι Kadebostany βρίσκονται ήδη στο κατώφλι ενός νέου κεφαλαίου όπου η pop γίνεται συναίσθημα, ελευθερία και άγρια ποίηση.

Και αυτή η μουσική θα ζωντανέψει στην Αθήνα: στις 13 Δεκεμβρίου, το Fuzz Club θα υποδεχθεί τους Kadebostany για ένα show που θα είναι περισσότερο εμπειρία παρά συναυλία, το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο του Outsider World Tour 2026, όπου ήχοι, εικόνες και ενέργεια θα αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις αισθήσεις.

Το show θα ανοίξουν οι μοναδικοί Seven of Hearts, με τους Χρήστο Μιχαήλ (φωνή) και Σταύρο Φιλιπποπολίτη (πιάνο, programming) να πλέκουν τη μελωδικότητα της pop με τη σκοτεινή λάμψη της synth-art αισθητικής, προσθέτοντας E.D.M. στοιχεία, δημιουργώντας, έτσι, μοναδικά ατμοσφαιρικά ηχοτοπία.

Πληροφορίες εισιτηρίων / Τιμές εισιτηρίων

Α' φάση προπώλησης: 34 ευρώ

Β' φάση προπώλησης και Ταμείο: 38 ευρώ



Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

Δίκτυο more: Public, Nova, βιβλιοπωλεία ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ