Ο Fred again.. θα μεταδώσει ζωντανά το USB002 show με Floating Points και Caribou μέσω του Apple Music

Ο Fred again.. ετοιμάζεται για το USB002 show που θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Lyon μέσω του Apple Music 1, σε μια εμπειρία που ενώνει τη σκηνή, το κοινό και τον ήχο σε πραγματικό χρόνο.

Fred again..
Ο Fred again.. ετοιμάζει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής: το USB002, μια σειρά από DJ sets, σαν μια κινούμενη τελετουργία που διατρέχει την Ευρώπη, με κάθε σταθμό να αποκαλύπτεται την τελευταία στιγμή, σαν να προσκαλεί τους μυημένους σε μια μυστική συνάντηση κάτω από τους παλμούς του ήχου.

Το πρώτο livestream από τη Lyon, με καλεσμένους τους Floating Points και Caribou, μεταδίδεται παγκοσμίως μέσω του Apple Music 1, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τις ζωντανές ραδιομεταδόσεις. Για πρώτη φορά, η Apple θα εκπέμψει πολλαπλά shows ενός καλλιτέχνη ζωντανά από την περιοδεία του, μετατρέποντας τη συναυλία σε ένα διαδραστικό ντοκουμέντο του παρόντος, μια εμπειρία που δεν τελειώνει ποτέ, αφού τα σετ θα παραμένουν διαθέσιμα σε Spatial Audio.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σκηνική εγκατάσταση του Boris Acket: ένα τεράστιο, μεταβαλλόμενο πέπλο που περιβάλλει το κοινό και αναπνέει με τη μουσική, σαν ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι απλώς φως και ήχος, είναι η ίδια η ενέργεια του Fred να παίρνει φυσική μορφή, να κινείται, να μεταμορφώνεται, να ενώνει.

Κάπως έτσι, το USB002 γίνεται κάτι παραπάνω από μια περιοδεία σε 10 πόλεις: είναι ένα κινητό αρχείο συγκίνησης, μια τεχνολογική λειτουργία που ενώνει club, streaming και τέχνη σε έναν κοινό παλμό. Και κάθε νέα πόλη που αποκαλύπτεται, μοιάζει με επόμενο κεφάλαιο ενός ημερολογίου που γράφεται σε πραγματικό χρόνο, από τον ίδιο, για όλους.

Συντονιστείτε στο σετ του Fred again.. ζωντανά από τη Λυών, στις 24 Οκτωβρίου, ώρα 19:30 (ώρα Ελλάδας), αποκλειστικά μέσω Apple Music στο apple.co.

 

