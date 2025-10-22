Oι Voices From the Lake επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 13 χρόνια

Το 2012, δύο Ιταλοί παραγωγοί, ο Donato Dozzy και ο Neel, βυθίστηκαν σ’ ένα ηχητικό τοπίο που έμοιαζε με ανάσα κάτω απ’ το νερό. Το άλμπουμ τους, Voices From the Lake ήταν μια τελετουργία βραδείας αποκάλυψης, ένας ήχος που έσταζε μέσα από τα βράχια, ένας ρυθμός που ανέπνεε μέσα στο βάθος του χρόνου.

Τώρα, δώδεκα χρόνια μετά, επιστρέφουν. Το νέο τους άλμπουμ, με τον λιτό τίτλο II, κυκλοφορεί στις 5 Δεκεμβρίου από τη Spazio Disponibile, και έρχεται σαν συνέχεια και ταυτόχρονα σαν αναγέννηση. Όπως είπαν οι ίδιοι: «Το πρότζεκτ δεν προοριζόταν να γίνει αυτό που έγινε. Κάποια στιγμή το παγώσαμε, μόνο για να το ξαναπιάσουμε αργότερα, αγκαλιάζοντάς το σε όλες του τις μορφές. Το II είναι και συνέχεια και επανεφεύρεση.»

Το νέο κομμάτι, "Manuark", ανοίγει ένα παράθυρο σ’ αυτό το επόμενο κεφάλαιο, βαθύ, υποδόριο, σχεδόν μεταφυσικό. Ο ήχος τους παραμένει αυτός ο χαρακτηριστικός συνδυασμός από υπομονετική techno, κυματιστή ambient και αβίαστη εσωτερικότητα, μουσική που μοιάζει να προέρχεται από τον ίδιο τον πάτο μιας λίμνης, όπου ο χρόνος δεν κυλά αλλά αιωρείται.

Αν το πρώτο Voices From the Lake ήταν η ανακάλυψη του τόπου, το II μοιάζει με την επιστροφή σ’ αυτόν όχι για να επαναλάβει, αλλά για να θυμηθεί. Και όπως κάθε επιστροφή, έτσι κι αυτή φέρει μέσα της τη μελαγχολία της συνέχειας και τη σιωπηλή υπόσχεση μιας νέας αρχής.