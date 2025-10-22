Οι Cigarettes After Sex κλαίνε για την Anna Karenina και διασκευάζουν Doors

Οι Cigarettes After Sex επιστρέφουν με το διπλό single "Anna Karenina" μέσω της Partisan Records, το πρώτο τους νέο υλικό μετά το άλμπουμ X’s του 2024. Το τραγούδι, με τους spoken word στίχους του Greg Gonzalez, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μελαγχολική αισθητική του συγκροτήματος. Το ρεφρέν «I cried at the end of Anna Karenina, when she threw herself under the train» θα μπορούσε να είναι το πιο χαρακτηριστικό Cigarettes After Sex λυρικό στιγμιότυπο που γράφτηκε ποτέ: ρομαντικό, απελπισμένο, σχεδόν κινηματογραφικό.

Το single συνοδεύεται από μια αναπάντεχη διασκευή του "The Crystal Ship" των Doors, μια μινιμαλιστική ερμηνεία που μοιάζει περισσότερο με μεταμεσονύκτια εξομολόγηση παρά με κλασικό tribute.

Ο Greg Gonzalez (φωνή/κιθάρα), μαζί με τους Jacob Tomsky (drums) και Randall Miller (μπάσο), θα γιορτάσουν το νέο κεφάλαιο της μπάντας με μια ξεχωριστή εμφάνιση στο Greek Theatre του Λος Άντζελες στις 30 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στην 60ή επέτειο των Doors, μια συνάντηση δύο γενεών λυρικής παρακμής.

Εν τω μεταξύ, οι Cigarettes After Sex γράφουν και ιστορία στο streaming: το Apocalypse ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ τα "Cry", "Sunsetz" και "K." έχουν περάσει το 1 δισεκατομμύριο το καθένα, σε διάστημα μόλις πέντε ημερών. Το συγκρότημα εντάσσεται πλέον σε μια ελίτ μόλις 11 συγκροτημάτων στην ιστορία (μαζί με Fleetwood Mac, AC/DC και Queen) που έχουν τέσσερα ή περισσότερα τραγούδια πάνω από το ένα δισεκατομμύριο streams.

Κι αν υπάρχει κάτι βέβαιο, είναι πως ο Greg Gonzalez συνεχίζει να γράφει τραγούδια σαν να ψιθυρίζει εξομολογήσεις στο κενό, και το κενό απαντά με εκατομμύρια ακροάσεις.